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В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год

В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год

В Пензенской области утвержден перечень вакансий для участия в программе «Земский учитель» на 2022 год, сообщает Министерство образования Пензенской области. 

Прием документов начнется 10 января 2022 года и продлится до 15 апреля 2022 года.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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