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В России 26 ноября прошла акция «Всероссийский исторический кроссворд»

В России 26 ноября прошла акция «Всероссийский исторический кроссворд»

26 ноября по всей стране прошла просветительская акция Московского городского педагогического университета (МГПУ) «Всероссийский исторический кроссворд». Она проводится уже третий раз.

В этом году акция проводилась в рамках Года науки и технологий в России и была посвящена сюжетам из истории средств связи. Мероприятие было организовано в онлайн-формате.

Материалы «Всероссийского исторического кроссворда» позволяют узнать ранее незнакомые сюжеты из истории. При этом история в кроссворде представлена в досуговом ключе и доступна всем возрастам.
 
Так, самому старшему участнику акции 75 лет, а самому младшему – 11. Также было отмечено, что мужчины и женщины одинаково активно участвуют в акции «Всероссийский исторический кроссворд».

Необычный формат проверки исторических знаний был придуман в МГПУ в 2019 году. Тогда акция «Всероссийский исторический кроссворд» прошла на семи площадках, включая Москву. В акции 2021 года участвуют уже более 330 площадок. Реализацию проекта поддержали Государственная публичная историческая библиотека, парк «Патриот», а также библиотеки и школы многих регионов нашей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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