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В сети появился официальный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе"

В сети появился официальный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе"

Вчера HBO представила официальный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается".


В видео можно увидеть не только всем хорошо знакомых героев, но и новых персонажей, которыми пополнилось шоу. Появился в нем и Мистер Биг, герой Криса Нота. Но едва ли отрывок внес ясность в их с Кэрри Брэдшоу (героиней Сары Джессика Паркер) отношения — в ролике они ведут себя как влюбленная пара, так что слухи об их разводе в нем не подтвердились.

Еще до своего выхода сериал наделал немало шума и успел вызвать недовольство среди фанатов "Секса". Одни говорили, что без Ким Кэттролл (она отказалась от участия в проекте) шоу будет уже не тем, другие критиковали модные образы героинь.

Премьера сериала состоится 9 декабря — зрители сразу смогут посмотреть две серии. Затем будет выходить по одной серии в неделю. Всего выйдет 10 эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый.

Сара Джессика Паркер в сериале "История продолжается"
Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "История продолжается"
Синтия Никсон в сериале "История продолжается"
Крис Нот в сериале "История продолжается"
Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале "История продолжается"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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