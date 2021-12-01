В США похвастались улучшенными макетами российской военной техники для тренировок

Вадим Карасев

11-й бронекавалерийский полк армии США показал свои макеты российской боевой техники – они изображают БМП-2, а также танки Т-72 и Т-80. Эти конструкции применяются на учениях, чтобы познакомить военнослужащих с внешним видом вооружений потенциального противника.

Речь идёт не просто о фанерных или надувных имитаторах, а о самоходных машинах на шасси бронетранспортеров M113. Даже и близко не обладая реальными тактико-техническими характеристиками своих прототипов, они тем не менее очень похожи на них визуально.

Макеты оснастили вращающимися башнями и высокотехнологичными подобиями вооружений, оснащенными стабилизацией и современными прицелами. При условном попадании в такую технику срабатывают лазерные имитаторы поражения.

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Как сообщал Ruposters, несколько лет назад в Америке разбился подлинный истребитель Су-27 российского производства, принадлежащий ВВС США, пилот погиб.