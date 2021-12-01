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В Twitter запретили публиковать фото и видео людей без их согласия

В Twitter запретили публиковать фото и видео людей без их согласия

Социальная сеть Twitter запретила делиться личными фотографиями и видео пользователей без их согласия. Такой контент будет удаляться, если от первого лица или его представителя поступит жалоба на пост, сообщается в официальном блоге компании.

По мнению создателей платформы, нововведение необходимо для сохранения частной жизни при публикации личного контента. От нарушения этого правила могут пострадать женщины, активисты и диссиденты, а также представители меньшинств.

"Когда мы получим уведомление от изображенных лиц или уполномоченного представителя о том, что они не дали согласия на публикацию своего личного изображения или видео, мы удалим его", — говорится в сообщении.

Для уведомления администрации соцсети о нарушении политики можно нажать "Пожаловаться на твит", после чего необходимо выбрать варианты: "Это оскорбительно или опасно" или "Включает личную информацию". Эти меры не распространяются на снимки или ролики, снятые на массовых мероприятиях — спортивных событиях или акциях протеста. Новые изменения соответствуют стандартам в области прав человека и помогут предотвратить распространение в интернете частной информации со злым умыслом, добавили в компании.

Ранее Ruposters писал, что Instagram начал просить пользователей подтвердить свою личность через видеоселфи.

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По материалам: uposters.ru

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