Важность кормовых добавок

Роман Иванов

Без правильного кормления животных ожидать от них высокой продуктивности и близко не стоит. К сожалению, обычные комбикорма не содержат в должной концентрации всех необходимых им веществ. Выходом является использование специальных кормовых добавок.

Они различаются по составу (например, минеральные, растительные, балансирующие), назначению (укрепляющие, профилактические, лечебные), предназначению (для кошек, домашней птицы, крупного рогатого скота и т. д.). Расскажем в статье о тех функциях, которые выполняют добавки и почему так важны. Без них в наше время ни одно более или менее продуктивное животноводческое хозяйство просто не может обходить.

Для чего используются

Кормовые добавки необходимы для того чтобы:

Животные лучше переваривали и усваивали обычные корма, профилактики нарушений у них пищеварения. Качественные кормовые добавки для крс для этих целей большого труда сейчас приобрести не составляет;

Улучшить аппетит животных, повысить их интерес к еде, снизить количества недоеденных отходов. Это позволяет использовать корма более рационально, меньше их закупать или производить самостоятельно;

Увеличить приплод. Если верить статистическим данным, он повышается на 10-12%. Учитывая сравнительную дешевизну добавок, даже только из-за одного этого их использование более чем оправдано;

Лечить животных, увеличивать у них иммунитет. От многих болезней животных спасают так называемые лечебные и профилактические добавки, хотя лекарствами в строгом смысле этого слова их назвать может и не совсем верно. Только необходимо помнить, что лечебные добавки должен назначать ветеринар;

Сохранения экологичности животной продукции. Альтернативой пищевым добавкам являются, пожалуй, только аналоги человеческого допинга, гормоны роста и прочие пагубно действующие на наш организм препараты. Не все из них разрушаются даже при приготовлении пищи;

Экономии. Она складывается из всех выше приведённых преимуществ, т. е. меньших затрат на единицу обычного комбикорма, меньших затрат на лекарства и т. д. Если в сумме всё сложить, то получится не маленькая сумма.

Если не знаете, где покупать, выбирайте надежные места (https://negoreloe.by/). Предприятие, которое выпускает премиксы, комбикорма и белковые витаминно-минеральные добавки хорошего качества, должно иметь соответствующие сертификаты.



