Величайшие пары из фильмов по комиксам

1. Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон.В то время как трилогия Сэма Рэйми о Человеке-пауке начала 2000 -х оставляла желать лучшего, романтика в ее основе всегда была довольно надежной. Даже когда Питер переживал свою очень странную эмо-фазу, Мэри-Джейн не собиралась отказываться от него. Плюс: поцелуй вверх ногами из первого фильма живет в истории кино, а не только в истории комиксов.2. Тони Старк и Пеппер Поттс.Пеппер начинает как помощник Тони, но мы всегда можем сказать, что есть что-то еще.3. Диана Принс и Стив Тревор.Хотя это и не была официальная пара в фильме, эти двое были вместе в комиксах и будут в будущих фильмах DC. Эта пара — редкий пример того, как женщина со сверхспособностями влюбляется в смертного мужчину. Всегда бывает наоборот.4. Уэйд Уилсон и Ванесса.Он ужасно израненный мутант с безумными способностями к исцелению, а она серьезная бывшая проститутка — вместе они творят магию. У них тоже серьезная история. У них также есть потрясающий секс, чего не было в фильмах по комиксам до Дэдпула.5. Харли Куинн и Джокер.Наш единственный злой дуэт, Харли и Джокер — маниакальные Бонни и Клайд для нового поколения.6. Брюс Уэйн и Селина Кайл.У них не так много экранного времени, но между Брюсом и Селиной, застенчивой секретаршей, достаточно тепла, чтобы разжечь огонь между их альтер-эго, Бэтменом и Женщиной-кошкой, позже в фильме.7. Тор и Джейн Фостер.Когда Тор, могущественный Бог Грома, лишается своих сил своим отцом, Одином, он попадает на Землю, где встречает Джейн Фостер, простую смертную.8. Скотт Лэнг и Хоуп ван Дайн.Скотт сразу же влюблен в очаровательную Хоуп ван Дайн, дочь своего наставника, в «Человеке-муравье».9. Питер Паркер и Гвен Стейси.Во втором воплощении Паука 2000-х Эндрю Гарфилд надел костюм веб-краулера, а его любовным увлечением была его реальная подруга в то время, Эмма Стоун, которая играла Гвен Стейси.10. Брюс Уэйн и доктор Чейз Меридиан.Доктор Чейз серьезно смотрит на Брюса Уэйна в «Бэтмене навсегда». Но она больше одержима Бэтменом, конечно, чисто профессионально. Она известный психиатр. Брюс в конце концов раскрывает ей свою тайную личность, чего он никогда не делает.11. Логан и Марико Яшида.Это тихий роман, основанный на преданиях Криса Клермонта и исходного комикса Фрэнка Миллера в фильме «Росомаха» 2013 года. Комикс, в котором Росомаха отправляется в Японию, где он сражается с Якудза и влюбляется, почитается фанатами. А «Росомаха» стремился хоть в какой-то мере показать эту сказку.12. Скотт Саммерс и Джин Грей.Джин и Циклоп — одна из классических пар комиксов Marvel. Они были твердыми и фундаментальными лидерами Людей Икс. Было разумно, что они вместе, даже если иногда казалось, что они состоят в браке по расчету. И даже если Джин казалась более заинтересованной в Логане.