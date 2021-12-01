Величайшие пары из фильмов по комиксам
Сегодня, 10:40
1. Питер Паркер и Мэри Джейн Уотсон.
В то время как трилогия Сэма Рэйми о Человеке-пауке начала 2000 -х оставляла желать лучшего, романтика в ее основе всегда была довольно надежной. Даже когда Питер переживал свою очень странную эмо-фазу, Мэри-Джейн не собиралась отказываться от него. Плюс: поцелуй вверх ногами из первого фильма живет в истории кино, а не только в истории комиксов.
2. Тони Старк и Пеппер Поттс.
Пеппер начинает как помощник Тони, но мы всегда можем сказать, что есть что-то еще.
3. Диана Принс и Стив Тревор.
Хотя это и не была официальная пара в фильме, эти двое были вместе в комиксах и будут в будущих фильмах DC. Эта пара — редкий пример того, как женщина со сверхспособностями влюбляется в смертного мужчину. Всегда бывает наоборот.
4. Уэйд Уилсон и Ванесса.
Он ужасно израненный мутант с безумными способностями к исцелению, а она серьезная бывшая проститутка — вместе они творят магию. У них тоже серьезная история. У них также есть потрясающий секс, чего не было в фильмах по комиксам до Дэдпула.
5. Харли Куинн и Джокер.
Наш единственный злой дуэт, Харли и Джокер — маниакальные Бонни и Клайд для нового поколения.
6. Брюс Уэйн и Селина Кайл.
У них не так много экранного времени, но между Брюсом и Селиной, застенчивой секретаршей, достаточно тепла, чтобы разжечь огонь между их альтер-эго, Бэтменом и Женщиной-кошкой, позже в фильме.
7. Тор и Джейн Фостер.
Когда Тор, могущественный Бог Грома, лишается своих сил своим отцом, Одином, он попадает на Землю, где встречает Джейн Фостер, простую смертную.
8. Скотт Лэнг и Хоуп ван Дайн.
Скотт сразу же влюблен в очаровательную Хоуп ван Дайн, дочь своего наставника, в «Человеке-муравье».
9. Питер Паркер и Гвен Стейси.
Во втором воплощении Паука 2000-х Эндрю Гарфилд надел костюм веб-краулера, а его любовным увлечением была его реальная подруга в то время, Эмма Стоун, которая играла Гвен Стейси.
10. Брюс Уэйн и доктор Чейз Меридиан.
Доктор Чейз серьезно смотрит на Брюса Уэйна в «Бэтмене навсегда». Но она больше одержима Бэтменом, конечно, чисто профессионально. Она известный психиатр. Брюс в конце концов раскрывает ей свою тайную личность, чего он никогда не делает.
11. Логан и Марико Яшида.
Это тихий роман, основанный на преданиях Криса Клермонта и исходного комикса Фрэнка Миллера в фильме «Росомаха» 2013 года. Комикс, в котором Росомаха отправляется в Японию, где он сражается с Якудза и влюбляется, почитается фанатами. А «Росомаха» стремился хоть в какой-то мере показать эту сказку.
12. Скотт Саммерс и Джин Грей.
Джин и Циклоп — одна из классических пар комиксов Marvel. Они были твердыми и фундаментальными лидерами Людей Икс. Было разумно, что они вместе, даже если иногда казалось, что они состоят в браке по расчету. И даже если Джин казалась более заинтересованной в Логане.
По материалам: Sivator