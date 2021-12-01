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Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов

Waves Enterprise и Ergo представили децентрализованные пулы оракулов


Блокчейн-платформа Waves Enterprise и компания Ergo повысили защиту оракулов данных для корпоративных блокчейнов за счет децентрализации. Об этом ForkLog сообщили разработчики. 


В корпоративном сегменте оракулы данных составляют часть критической инфраструктуры, поскольку отвечают за передачу информации о бизнес-процессах — от данных о транспортировке и документообороте в логистике до курсов фиатных валют. 


"Чем больше потоков данных вовлечено в корпоративные проекты, тем больше угроза воздействия злоумышленников. Например, посредник в цепи поставок может раздуть свои затраты, изменив передаваемую в блокчейн стоимость товаров", – рассказали в Waves Enterprise. 


По сравнению с едиными оракулами данных пулы оракулов, собирающие информацию в децентрализованной среде, обеспечивают большую безопасность сети.


«Пулы оракулов безопасно агрегируют внешние данные и передают их смарт-контрактам в блокчейн таким образом, что любые манипуляции с ними невозможны», — заявил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.


Инструмент адаптирован для работы реальных бизнес-проектов с ценами, сметами и событиями. 


«Мы предлагаем готовый фреймворк для безопасной трансляции данных в различные блокчейн-системы с помощью сетевых мостов», – отметили в компании. 


Сейчас разработчики дополнительно тестируют фреймворк для оптимизации работы в рамках экономических проектов на стеке Waves Enterprise.


Напомним, в ноябре разработанный Waves Enterprise сервис электронных голосований WE.Vote использовали для присуждения ученых степеней.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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