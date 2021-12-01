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Xbox предлагает стать инсайдерами уровней Alpha или Alpha Skip-Ahead

Xbox предлагает стать инсайдерами уровней Alpha или Alpha Skip-Ahead


Инсайдерская программа Xbox состоит из нескольких колец доступа. Первыми обновления прошивок Xbox One и Xbox Series X | S с новыми функциями получают инсайдеры уровней Alpha или Alpha Skip-Ahead (этот уровень еще выше, чем уровень Alpha). Инсайдеры уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead помогают Microsoft сделать прошивки Xbox лучше и устранить баги до выхода их в публичный релиз. Сейчас компания Microsoft предлагает каждому подать заявку на вступление в инсайдеры уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead.

Обычно к уровням Alpha и Alpha Skip-Ahead компания Microsoft самостоятельно приглашает игроков. Но сейчас она проводит расширение количества пользователей данных уровней, о чем стало известно из сообщения в официальном блоге Xbox. Подразделение Xbox просит игроков, которые хотели бы стать инсайдерами Alpha или Alpha Skip-Ahead, отправить им заявку. Это можно сделать через приложение для инсайдеров:



Запустите приложение для инсайдеров



В левом меню выберите «Действия»



Далее нажмите «Joining New Rings»

После этого появится простая анкета для заполнения. Заполните ее и отправьте, после рассмотрения анкеты, если будет принято решение, что вы подходите для уровней Alpha или Alpha Skip-Ahead, вам пришлют приглашение.

Отметим, что инсайдеры, которые тестируют ранние версии прошивок, часто сталкиваются с проблемами и багами, поэтому подходить к вступлению в группы инсайдеров Alpha или Alpha Skip-Ahead стоит с пониманием возможных рисков.

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По материалам: newxboxone

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