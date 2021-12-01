За год в Иркутской области стоимость стройматериалов выросла на 11,1%

В октябре 2021 года материалы и топливно-энергетические ресурсы, необходимые для строительства объектов, обошлись строителям Иркутской области дороже на 1,2%, чем месяцем ранее. В сравнении с декабрем 2020 года цены выросли в среднем на 11,1%, сообщает Иркутскстат. Изменение цен на стройматериалы зависит от конъюнктуры рынка, сезонного фактора, посреднических и транспортных расходов.

За месяц наибольшее повышение цен зафиксировано на электроэнергию (на 10%), известь негашеную — на 5%, битумы нефтяные — на 3%, дизельное топливо — на 2%, изделия из строительного гипса, материалы и минеральные тепло- и звукоизоляционные изделия — на 1%.

Заметное снижение цен за месяц зафиксировано на стальные водогазопроводные трубы (на 6%), незамкнутые из нелегированной стали профили и сталь арматурную (на 3%). При этом, по сравнению с декабрем 2020 года, значительный рост цен отмечен на профили незамкнутые из нелегированной стали на (61%), трубы стальные водогазопроводные — на 50%, сталь арматурную — на 38 %.