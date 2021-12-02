10 героев фильмов, которых практически невозможно убить

1. Джон Уик.Этот наемный убийца, вышедший на пенсию, которого играет Киану Ривз, представляет собой виртуальную машину для убийств, которая может срезать целые отряды наемников быстрыми тактическими маневрами и практически невозможными комбо-выстрелами в голову. В некоторых случаях невозможность убить означает получение безумного количества урона и игнорирование его — что также удается Вику, — но иногда это просто означает быть непреодолимой силой природы, которая может сразить столько противников, сколько брошено на них.2. Джеймс Бонд.С экранной карьерой, охватывающей в общей сложности более 26 фильмов, включая две неканонические постановки, Джеймса Бонда невозможно убить как на экране, так и с точки зрения дойной коровы интеллектуальной собственности. На протяжении своей долгой карьеры секретного агента Бонд сталкивается с многочисленными травмами, ловушками и противоречащими логике обстоятельствами, которые должны были сделать его погибшим, но только доставили ему неудобства. В «Скайфолле» Бонд (Дэниел Крейг) получает выстрел из высокоскоростной снайперской винтовки, которая сбивает его с движущегося поезда и сбивает с ног на десятки метров в реку — и это в начале фильма!3. Индиана Джонс.В ходе своих приключений Джонс сбегает из заполненной змеями камеры, выпрыгивает из самолета на надувном плоту, побеждает сотни нацистов, переживает буквальный магический гнев Бога, сражается с большим количеством нацистов и обходит ловушки, защищающие Священное Писание. Грааль. И все это было до того, как гораздо более старый и разочаровывающий Индиана Джонс выжил после ядерного взрыва, спрятавшись внутри обшитого свинцом холодильника в Индиане Джонсе и Королевстве Хрустального Черепа.4. Невеста, «Убить Билла».Беатрикс «Невеста» Киддо (Ума Турман) — жаждущая мести супер-убийца, обученная величайшим мастером боевых искусств и превращенная в оружие разрушения. В саге «Убить Билла» Невесту нельзя убить во многих отношениях, но наиболее примечательно то, что она получает выстрел в голову из пистолета в упор и выживает.5. Капитан Джек Воробей, франшиза «Пираты Карибского моря».Харизматичный, любящий ром пират Джек Воробей (Джонни Депп) из франшизы «Пираты Карибского моря» заработал себе репутацию на том, что избежал смерти. Помимо рассказов о том, что он был брошен на остров и обучал морских черепах доставить его в безопасное место, мы также видим, как он в последний момент сбегает с виселицы, отбивается от орды пиратов-нежити и буквально сталкивается с гигантским Кракеном.6. Итан Хант, франшиза «Миссия невыполнима».Итан Хант — человек, который очень быстро бежит лицом к лицу с опасностью и снова и снова рискует своей жизнью, чтобы спасти мир. От езды на поезде, когда его преследует вертолет, до свисания с борта самолета, когда он взлетает, до того, как его мучили, похищали, предали и бросали, как тряпичную куклу.7. Эллен Рипли, франшиза «Чужой».В шедевре научной фантастики / ужасов Ридли Скотта «Чужой» Эллен Рипли (Сигурни Уивер) — простой прапорщик USCSS Nostromo в 2122 году, когда она и ее команда сталкиваются лицом к лицу с ужасающей инопланетной угрозой, известной как ксеноморф. Когда монстр убивает ее команду — и она подвергается нападению психотического андроида Эша (Ян Холм) — Рипли удается сделать то, чего не делают все остальные на корабле: выжить. После уничтожения Ксеноморфа, она впадает в криосон, но через 50 лет просыпается и вынуждена сравняться с остроумием многочисленных Ксеноморфов в «Чужих».8. Мокрые бандиты, франшиза "Один дома".Ловушки, которые устанавливает Маккалистер, в конечном итоге не удерживают мошенников, но эти ловушки должны были полностью уничтожить их. Голову Гарри поджигает паяльная лампа, он падает с лестницы, получает удар по лицу полной раскачивающейся банкой с краской и многократно падает. Тем временем Марв падает с обледеневшей лестницы, получает удар по черепу своим же ломом, протыкает босые ноги о ржавый гвоздь и сломанные украшения, обжигает лицо утюгом. Почти все, что с ними происходит, должно было положить им конец или, по крайней мере, оставить их в длительной коме, но вместо этого ужасные несчастные случаи кажутся больше раздражающими неудобствами.9. Борис Бритва, «Большой куш».Российский торговец оружием Борис Юринов (Раде Шербеджия) из комедии Гая Ричи 2000 года «Большой куш» известен под множеством ярких прозвищ, в том числе «Борис Бритва» и, что наиболее уместным, «Борис, хрен попадешь». Как бывший агент КГБ с зловещей репутацией, его почти сверхчеловеческая стойкость снова и снова демонстрируется на протяжении всего фильма, в котором мы видим, как его ранили, избивали, стреляли и сбивали машины, прежде чем его наконец застрелили в Коридор бара — Тони Пуля в зубах (Винни Джонс).10. Марв, «Город грехов».На протяжении всей экранизации графического романа Роберта Родригеса в 2005 году Марв постоянно принимает пули, подвергается нападению серийного убийцы, сражается и уничтожает десятки копов и доказывает, что он живой танк. Он наконец встречает свою смерть после признания в своих проступках и казни на электрическом стуле — и даже это оказывается намного сложнее, чем ожидалось.