13 логотипов известных брендов, которые изменились за последние 50 лет

1. Twitter.Знаменитый логотип Twitter в виде птицы, как вы знаете, дебютировал в 2012 году после ряда редизайнов. «Птица Ларри», как его ласково называют, изначально восходит к какой-то картинке, созданной британским графическим дизайнером Саймоном Оксли.2. Apple.Первый логотип Apple с изображением сэра Исаака Ньютона просуществовал недолго. Дизайн Рона Уэйна был заменен на «яблоко», которое мы узнаем сегодня, всего через год после его первого появления. «Яблоко» несколько раз меняло цвет, прежде чем остановилось на черном.3. Canon.На оригинальном логотипе Canon 1934 года изображен Бодхисаттва кванон и другое написание названия бренда. «Kwanon» — так был назван прототип первой в Японии 35-мм камеры с затвором в фокальной плоскости. В 1956 году компания остановилась на своем нынешнем красном логотипе.4. Nintendo.С 1889 по 1950 год логотип Nintendo был написан на языке места рождения компании, Японии. Следующие логотипы использовали западное написание названия компании до 2016 года, когда общественности была представлена ​​его текущая версия.5. Форд.С момента своего первого логотипа, который дебютировал в 1903 году, производитель автомобилей Ford прошел через 10 других логотипов, прежде чем достиг современного синего дизайна таблички Ford.6. Бургер Кинг.Американская многонациональная сеть ресторанов быстрого питания началась в 1953 году как «Insta-Burger King» с бесцветным логотипом восходящего солнца. После того, как компания была куплена и переименована в Burger King, компания выбирала более красочные дизайны. Текущая версия логотипа бренда используется с 21 декабря 2020 года.7. Adidas.Фирменный дизайн Adidas с тремя полосами появился после того, как компания приобрела его у финского бренда спортивной обуви Karhu Sports, который использовал его в своей продукции во время летних Олимпийских игр 1952 года. Спустя годы, в 1990 году, компания, основанная Адольфом Дасслером, представила логотип с тремя полосами, разработанный креативным директором Питером Муром.8. Макдональдс.Один из самых узнаваемых логотипов в мире, «золотые арки» McDonald’s были добавлены к логотипу сети в 1962 году. Они резко контрастируют с текстовым черно-белым логотипом компании, который дебютировал в 1940 году.9. Пепси.Напиток, который мы теперь знаем, как Pepsi, сначала назывался «Напиток Брэда», а затем был переименован в «Pepsi-Cola» в 1898 году. В том же году состоялась премьера, стилизованного красного словесного логотипа, продлившаяся до 1905 года. Название снова изменилось в 1961 году. Он был сокращен до «Пепси», как видно на нынешнем логотипе.10. Adobe Inc.Текущий логотип Adobe Inc. существует с мая 2020 года. Стилизованная буква «А» была разработана Марвой Варнок, графическим дизайнером, которая была замужем за одним из основателей компании Джоном Варноком.11. Lay’s.Представленный миру в 1940 году, логотип Lay’s изменился с красного котла на современную красную ленту вокруг желтого солнца.12. Microsoft.Первый логотип Microsoft просуществовал 5 лет, с 1975 по 1980 год. Его пятая и нынешняя версия, появившаяся в 2012 году, представила 4 цвета, которые представляют 4 основных продукта компании: Windows (синий), Office (красный), Excel (зеленый), и Bing (желтый).13. Starbucks.Валери О’Нил, представитель Starbucks, объяснила в 2006 году, что изображение на логотипе — это «двуххвостая русалка или сирена, как ее называют в греческой мифологии». С момента его первоначальной версии в 1971 году изображение логотипа редактировалось 3 раза. Последний удалил надпись и обратил внимание на сирену.