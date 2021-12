3 проекта Xbox Game Studios в голосовании The Game Awards 2021 за «Игру года» по мнению игроков





Несколько дней назад анонсировали список номинантов на премию The Game Awards 2021 в разных категориях. Многие игроки и СМИ были недовольны, что в списке номинантов на звание лучшей игры года отсутствует Forza Horizon 5, которая на данный момент имеет максимальную оценку в этом году от профильных СМИ на агрегаторах игровых рецензий. За игру есть возможность проголосовать в зрительном голосовании, которое стартовало сегодня.

Игроки могут на сайте The Game Awards 2021 выбрать лучшую игру года по своему мнению. Голосование будет проходить в 3 этапа — сначала отберут 10 номинантов из 30, потом 5 из 10, и в конце игроки смогут из 5 оставшихся выбрать лучшую игру.

Вот список номинантов, в нем оказалось 3 игры от Xbox Game Studios:

DeathloopResident Evil VillageGTA OnlineRatchet & Clank: Rift ApartBattlefield 2042Monster Hunter RiseLittle Nightmares IIReturnalMarvel’s Guardians of the GalaxyKena: Bridge of SpiritsHitman 3NEO: The World Ends With YouShin Megami Tensei VLife is Strange: True ColorsDestiny 2FortniteCall of Duty: WarzoneFinal Fantasy XIV OnlineMetroid DreadIt Takes TwoInscryptionDeath’s DoorLeague of LegendsGenshin ImpactApex LegendsValorantNew World

Напомним, что шоу The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени. Заявлено большое количество интересных анонсов и новостей по различным играм.