51 ледовую переправу откроют в Иркутской области зимой

51 ледовая переправа в 17 муниципальных образованиях Иркутской области запланирована к открытию и эксплуатации этой зимой. Из них 18 — областного значения, которые будут оборудованы и обслуживаться силами дорожной службы Иркутской области, и 33 — муниципального значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

Наибольшее количество запланированных к открытию ледовых переправ находится в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. В первой декаде декабря начнут проверку первых ледовых переправ в северных районах области. Сроки их открытия могут быть скорректированы в зависимости от складывающихся погодных условий.