605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Сегодня, 06:45
За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 605 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 536 случаев заболевания, сообщает оперштаб 2 декабря.
В больницах остаются 4 967 жителей региона, выписали за сутки 46 человек. Выздоровело 263 пациента, всего 114 178. За сутки умерли 29 человек c COVID-19. 27 — от коронавируса (всего 6 408), от иных заболеваний — 2 (546).Предыдущая новость по этой теме:
604 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
По материалам: irk