605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 605 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 536 случаев заболевания, сообщает оперштаб 2 декабря.

В больницах остаются 4 967 жителей региона, выписали за сутки 46 человек. Выздоровело 263 пациента, всего 114 178. За сутки умерли 29 человек c COVID-19. 27 — от коронавируса (всего 6 408), от иных заболеваний — 2 (546).

604 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

Предыдущая новость по этой теме: