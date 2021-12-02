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605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области заразились коронавирусом 605 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 140 536 случаев заболевания, сообщает оперштаб 2 декабря.

В больницах остаются 4 967 жителей региона, выписали за сутки 46 человек. Выздоровело 263 пациента, всего 114 178. За сутки умерли 29 человек c COVID-19. 27 — от коронавируса (всего 6 408), от иных заболеваний — 2 (546).

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По материалам: irk

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