Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic

Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic в рамках метавселенной. Компания также сменила фото профиля в Twitter на изображение тематической обезьяны из коллекции BAYC.

Неизвестно, что именно подразумевает сотрудничества сторон. Вероятно, коллаборация связана с приложением CONFIRMED, которое является онлайн-площадкой для покупки продукции Adidas, в том числе эксклюзивных дропов.

Намеки на интерес компании к сфере NFT и метавселенных появились в середине прошлого месяца. Тогда Adidas выпустила коллекционный токен на платформе POAP.

26 ноября Adidas заявила о сотрудничестве с биткоин-биржей Coinbase. Днем ранее компания опубликовала сообщение, согласно которому она приобрела участок земли у проекта The Sandbox.

После этого в социальных сетях BAYC, GMoney и PunksComic появились публикации с намеками на грядущую коллаборацию.

Ранее Rolling Stone выпустил обложки в виде невзаимозаменяемых токенов в коллаборации с проектом Bored Ape Yacht Club.

Напомним, в Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн.