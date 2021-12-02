Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic
Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic в рамках метавселенной. Компания также сменила фото профиля в Twitter на изображение тематической обезьяны из коллекции BAYC.
Today we leap Into The Metaverse with @BoredApeYC, @gmoneyNFT & @punkscomic.— adidas Originals (@adidasoriginals) December 2, 2021
It’s time to enter a world of limitless possibilities.https://t.co/LmgtrRn20c pic.twitter.com/40kU8tayrS
Неизвестно, что именно подразумевает сотрудничества сторон. Вероятно, коллаборация связана с приложением CONFIRMED, которое является онлайн-площадкой для покупки продукции Adidas, в том числе эксклюзивных дропов.
Намеки на интерес компании к сфере NFT и метавселенных появились в середине прошлого месяца. Тогда Adidas выпустила коллекционный токен на платформе POAP.
Looks rare 👀https://t.co/xQHAL59SKZ pic.twitter.com/zYxqZws0DL— adidas Originals (@adidasoriginals) November 17, 2021
26 ноября Adidas заявила о сотрудничестве с биткоин-биржей Coinbase. Днем ранее компания опубликовала сообщение, согласно которому она приобрела участок земли у проекта The Sandbox.
После этого в социальных сетях BAYC, GMoney и PunksComic появились публикации с намеками на грядущую коллаборацию.
/// 👀 pic.twitter.com/KrQlnngXP9— PUNKS Comic (@punkscomic) November 28, 2021
Ранее Rolling Stone выпустил обложки в виде невзаимозаменяемых токенов в коллаборации с проектом Bored Ape Yacht Club.
Напомним, в Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн.