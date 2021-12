Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic

Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic в рамках метавселенной. Компания также сменила фото профиля в Twitter на изображение тематической обезьяны из коллекции BAYC.

Today we leap Into The Metaverse with @BoredApeYC, @gmoneyNFT & @punkscomic.



It’s time to enter a world of limitless possibilities.https://t.co/LmgtrRn20c pic.twitter.com/40kU8tayrS