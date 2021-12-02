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Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic

Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic


Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic в рамках метавселенной. Компания также сменила фото профиля в Twitter на изображение тематической обезьяны из коллекции BAYC.



Неизвестно, что именно подразумевает сотрудничества сторон. Вероятно, коллаборация связана с приложением CONFIRMED, которое является онлайн-площадкой для покупки продукции Adidas, в том числе эксклюзивных дропов.


Намеки на интерес компании к сфере NFT и метавселенных появились в середине прошлого месяца. Тогда Adidas выпустила коллекционный токен на платформе POAP. 



26 ноября Adidas заявила о сотрудничестве с биткоин-биржей Coinbase. Днем ранее компания опубликовала сообщение, согласно которому она приобрела участок земли у проекта The Sandbox.


После этого в социальных сетях BAYC, GMoney и PunksComic появились публикации с намеками на грядущую коллаборацию. 



Ранее Rolling Stone выпустил обложки в виде невзаимозаменяемых токенов в коллаборации с проектом Bored Ape Yacht Club.


Напомним, в Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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