Агентство Bloomberg включило Алексея Навального в список "50 людей года"

Вадим Карасев

Американское агентство Bloomberg включило 45-летнего российского политика Алексея Навального в список "50 людей года" — в этом списке издание отмечает тех людей, которые, по его мнению, заслуживают признания. Об этом сообщается на сайте Bloomberg. Алексея там назвали "ярым критиком Кремля, который находится в тюрьме уже более 10 месяцев после того, как вылечился за границей от отравления".

Alexey Navalny, fierce critic of the Kremlin and Putin, has been imprisoned for more than 10 months after recovering abroad from being poisoned https://t.co/N66JdxX47V #Bloomberg50 via @BW — Bloomberg Politics (@bpolitics) December 1, 2021

Напомним, что в начале января Алексей Навальный был арестован по прилете из Германии, где он проходил лечение после отравления (ядом, предположительно, схожим с "Новичком") прошлым летом. Политику предъявили обвинение по так называемому "делу "Ив Роше" — ему вменяли нарушение условного срока, так как он не отмечался в органах ФСИН (делать этого он не мог физически, так как сначала находился в коме, а затем проходил реабилитацию в Германии). Его приговорили к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения. Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.





В сентябре в список 100 самых влиятельных людей мира Алексея Навального включил журнал Time, а в октябре Европарламент присудил ему премию имени Андрея Сахарова.

В список вошли представители разных сфер деятельности: политики, бизнеса, развлечений. Среди них оказались американская певица Бритни Спирс, южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, снявший сериал "Игра в кальмара", бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, глава компании Pfizer Альберт Бурла и другие.





Мариана Панкина