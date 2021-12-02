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Агентство Bloomberg включило Алексея Навального в список "50 людей года"

Агентство Bloomberg включило Алексея Навального в список "50 людей года"

Американское агентство Bloomberg включило 45-летнего российского политика Алексея Навального в список "50 людей года" — в этом списке издание отмечает тех людей, которые, по его мнению, заслуживают признания. Об этом сообщается на сайте Bloomberg. Алексея там назвали "ярым критиком Кремля, который находится в тюрьме уже более 10 месяцев после того, как вылечился за границей от отравления".

Напомним, что в начале января Алексей Навальный был арестован по прилете из Германии, где он проходил лечение после отравления (ядом, предположительно, схожим с "Новичком") прошлым летом. Политику предъявили обвинение по так называемому "делу "Ив Роше" — ему вменяли нарушение условного срока, так как он не отмечался в органах ФСИН (делать этого он не мог физически, так как сначала находился в коме, а затем проходил реабилитацию в Германии). Его приговорили к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения. Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.


В сентябре в список 100 самых влиятельных людей мира Алексея Навального включил журнал Time, а в октябре Европарламент присудил ему премию имени Андрея Сахарова.

В список вошли представители разных сфер деятельности: политики, бизнеса, развлечений. Среди них оказались американская певица Бритни Спирс, южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, снявший сериал "Игра в кальмара", бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, глава компании Pfizer Альберт Бурла и другие.



Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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