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Активистка из Усолья-Сибирского прекратила голодовку у здания правительства

Активистка из Усолья-Сибирского прекратила голодовку у здания правительства

Усольчанка Дарья Дорогова прекратила голодовку, которую она объявила 29 ноября в знак протеста против введения QR-кодов. Трое суток девушка провела в машине у здания правительства Иркутской области.

Дарья требовала «прекратить репрессии в отношении активистов». Ранее суд назначил административные наказания мужчине и двум девушкам за проведение несогласованной акции 20 ноября у мемориала «Вечный огонь» в Усолье-Сибирском.

Михаилу Ожиганову было назначено 40 часов обязательных работ, Дарье Дороговой и еще одной активистке – штраф по 20 тысяч рублей. Еще раньше Ожиганова оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию видеообращения к президенту.

Накануне Дарья рассказала журналисту IRK.ru, как проходит акция протеста. Со слов девушки, она встречалась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, однако разговором не удовлетворена.

Дарья Дорогова:
—На встрече губернатор Игорь Кобзев отказался отменить свой указ о введении QR-кодов из-за пандемии коронавируса. По поводу прекращения репрессий отметил, что не может давать указания суду и правоохранительным органам.

По словам Дарьи, она чувствует себя хорошо. Многие звонили ей, чтобы поддержать, привозили воду и витамины. Дома ее ждут двое детей. Во время акции четырехлетний сын и семилетняя дочь активистки были с бабушкой.

Вечером 1 декабря активистка прекратила акцию протеста у здания правительства. В это же время голодовку объявил организатор видеообращения к президенту Михаил Ожиганов. 30 ноября решением Кировского районного суда он арестован на 25 суток. Находясь под стражей, мужчина отказался от еды. Об этом рассказала Дарья в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.


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По материалам: irk

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