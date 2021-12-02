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Алексей Ягудин прошелся по Розе Сябитовой

Алексей Ягудин прошелся по Розе Сябитовой
Фигурист Алексей Ягудин высказался о телесвахе. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Алена, блин!» вспомнил съемки проекта «Звезды в Африке». «Я — неконфликтный человек. Заговоры — это не про меня. Была серия «Звезд в Африке», когда Роза Сябитова приехала. Мы все не могли с ней общаться. А я просто сидел и слушал, как она какую-то чушь несла. Ну какие-то там истории, как мужчина должен себя вести в семье. Мне вот просто интересно любого человека послушать», сказал Алексей Ягудин.
Роза Сябитова Как отметил Алексей Ягудин, Роза Сябитова сразу сказала, что не будет никому готовить на шоу. «А я сказал, что сам приготовлю. Все равно было нечего готовить», — заявил Алексей Ягудин. Напомним, что Алексей Ягудин вылетел одним из первых на шоу «Звезды в Африке». При этом он не расстроен по этому поводу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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