Анастасия Макеева в бикини похвасталась своей фигурой

Актриса Анастасия Макеева решила продлить себе лето. В этом году Анастасия Макеева решила стать бизнес-леди. Весной она выпустила собственную линейку одежды, а осенью — уходовую косметику для волос и лица. Кроме того, актриса вложилась в строительство жилья в Турции, купив в Аланье несколько квартир.Анастасия Макеева в бикини В своем инстаграме она поделилась снимком, на котором позирует на морском побережье. Актриса наела бикини бандо. «Очень красивый нежный животик! Фигура — обалдеть! Огонь! Какая же вы красавица!» — писали пользователи Сети. Напомним, в этом году Макеева также устроила личную жизнь. Звезда театра вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.