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Анастасия Макеева в бикини похвасталась своей фигурой

Анастасия Макеева в бикини похвасталась своей фигурой
Актриса Анастасия Макеева решила продлить себе лето. В этом году Анастасия Макеева решила стать бизнес-леди. Весной она выпустила собственную линейку одежды, а осенью — уходовую косметику для волос и лица. Кроме того, актриса вложилась в строительство жилья в Турции, купив в Аланье несколько квартир.
Анастасия Макеева в бикини В своем инстаграме она поделилась снимком, на котором позирует на морском побережье. Актриса наела бикини бандо. «Очень красивый нежный животик! Фигура — обалдеть! Огонь! Какая же вы красавица!» — писали пользователи Сети. Напомним, в этом году Макеева также устроила личную жизнь. Звезда театра вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен-строитель Роман Мальков.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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