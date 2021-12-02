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Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах

Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
38-летняя певица Анна Седокова призналась, что никогда не будет просить алименты. Артистка – многодетная мать, у которой подрастает трое детей: 17-летняя Алина, 10-летняя Моника и 4-летний Гектор. Всех отпрысков артистка родила от разных мужчин, однако она уверяет, что никогда не просила у экс-возлюбленных помощи в содержании и воспитании наследников и не требовала от них алиментов. «Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Не все мужики козлы. И бывшие тоже. Они просто приняли решение идти по другой дороге», — заявила экс-солистка «ВИА Гры». Седокова отметила, что появление на свет дочерей и сына не было для нее неожиданностью и она всегда осознанно подходила к материнству, поэтому у нее не было сожалений о того, что ей приходится быть матерью-одиночкой.
Анна Седокова «Мои дети родились, потому что я так хотела. Это мое решение и мое безграничное счастье. У вас есть главное сокровище – любовь ребенка. Живите своей жизнью. Она же прекрасна. Сложно, но в этой жизни главная ваша опора – это вы», — добавила звезда эстрады. Правда, стоит отметить, что певице особенно не с кого требовать алиментов, возможно, поэтому ее отношения с бывшими не омрачены судами за алименты. Известно, что первый супруг артистки и отец ее старшей дочери – футболист Валентин Белькевич – скончался в 2014 году, а второй муж Максим Чернявский сам решил воспитывать их общую дочь Монику, несмотря на все возражения Анны, поэтому девочка живет с ним в США. О том, какие у певицы сложились отношения с Артемом Комаровым, от которого она родила Гектора, мало что известно. Судя по некоторым комментариям знаменитости, бизнесмен не участвует в воспитании наследника, поэтому отца мальчику заменил нынешний супруг исполнительница – баскетболист Янис Тимма.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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