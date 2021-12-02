Анонсирована игра AFTERMATH для Xbox – психологический триллер на выживание





Студия ONE-O-ONE Games и издательство META Publishing официально анонсировали игру AFTERMATH для Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

AFTERMATH – это психологический триллер на выживание, направленный на одиночное прохождение. В Steam у игры следующее описание:

Чарли Грей побывала на вершине мира. Грей — талантливый инженер и астронавт из Европы. Успешная карьера помогла ей добиться того, о чём другие могут лишь мечтать. Но после неудачного возвращения с орбиты и последовавших за этим трагических событий внутри Чарли что-то надломилось. Погружаясь в мрачные пучины депрессии, Чарли оказалась одна в заброшенном, разрозненном мире. Она твёрдо знает лишь одно — ей необходимо найти единственного человека, который ещё имеет для неё значение: Сэмми.

В описании игры отмечается, что игрокам предстоит исследовать незнакомый европейский город, сражаясь не только с «неземным присутствием», но и с собственными демонами.

Релиз игры AFTERMATH на Xbox запланирован на 2022 год.