Archvale получила высокие оценки от критиков, игра уже доступна в Game Pass





Сегодня в Microsoft Store состоялся релиз игры Archvale для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Проект уже успели оценить журналисты, у него на данный момент:

83 балла из 100 на сайте Opencritic (на основании 7 рецензий). 86% критиков рекомендуют игру.84 балла из 100 на Metacritic (на основании 7 рецензий).

Журналисты отмечают, что Archvale — это игра, которая в себе умело сочетает жанры экшен и RPG. Игроки должны развивать своего персонажа, грамотно подбирать его обмундирование под конкретные сражения. Рецензенты отмечают, что в игре огромное количество врагов, с которыми увлекательно сражаться. Игроки будут исследовать большой мир, сталкиваться с различными преградами, и по мере прохождения игра будет становиться все сложнее.

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Игра Archvale уже доступна по подписке Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Archvale

Давным-давно этими землями правил жестокий и злобный король, который вселял ужас в тех, кто вставал у него на пути. Его деяния превратились в легенды, и история о проходе в сказочную Долину — одна из них. Сейчас от тех времен остались лишь Бессмертные: король проклял их, заставив вечно страдать в его подземельях.

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