Артемий Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за его слов о России. В сети запустили флешмоб в поддержку Панарина

Вадим Карасев

Вчера во время матча НХЛ между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостон Брюинз" произошел скандал с участием 30-летнего российского хоккеиста Артемия Панарина. Отличился он не только на льду, забросив победную шайбу в ворота соперников (матч закончился со счетом 5:2), но и за его пределами. Находясь на скамейке запасных, Артемий бросил перчатку в своего канадского соперника Брэда Маршанда, за что был оштрафован на пять тысяч долларов.

Artemi Panarin has had ENOUGH of Brad Marchand 😂 pic.twitter.com/sH1s9LDbqR — Daily Faceoff (@DailyFaceoff) November 26, 2021

Как оказалось, причиной поступка российского хоккеиста стали оскорбительные слова Маршанда о России. Сам Панарин не стал рассказывать, что соперник прокричал в его адрес, а вот Брэд, который известен своими провокациями, конфликт прокомментировал:

Я сказал, что в России его никто не любит. Если это может вывести из себя, значит, у нас самая мягкая лига в мире. Иногда во время матчей можно высказаться гораздо жестче. Если он из-за этого ноет, то так тому и быть,

— отметил он.





Брэд Маршанд





Артемий Панарин

Российские болельщики Панарина поддержали, а комментатор Дмитрий Губерниев запустил в инстаграме флешмоб в его поддержку — #fromRussiawithGlove ("Из России с перчаткой"), который активно набирает обороты.

В видео Губерниев кидает перчатку в камеру и призывает поддержать российского хоккеиста:

Люблю хоккей! Это вид спорта, где не встретишь труса. Не зря ведь говорят, что трусы в хоккей не играют!

Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге он играет уже шесть лет. В интервью он часто высказывается о России — то с патриотическим настроем, то с критикой властей, и его фразы всегда долго обсуждаются в сети из-за особой эмоциональности, которой, как считают поклонники спортсмена, он отличается от других хоккеистов.

Мариана Панкина