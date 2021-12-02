Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Артемий Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за его слов о России. В сети запустили флешмоб в поддержку Панарина

Артемий Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за его слов о России. В сети запустили флешмоб в поддержку Панарина

Артемий Панарин бросил перчатку в канадского хоккеиста из-за его слов о России. В сети запустили флешмоб в поддержку Панарина

Вчера во время матча НХЛ между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Бостон Брюинз" произошел скандал с участием 30-летнего российского хоккеиста Артемия Панарина. Отличился он не только на льду, забросив победную шайбу в ворота соперников (матч закончился со счетом 5:2), но и за его пределами. Находясь на скамейке запасных, Артемий бросил перчатку в своего канадского соперника Брэда Маршанда, за что был оштрафован на пять тысяч долларов.

Как оказалось, причиной поступка российского хоккеиста стали оскорбительные слова Маршанда о России. Сам Панарин не стал рассказывать, что соперник прокричал в его адрес, а вот Брэд, который известен своими провокациями, конфликт прокомментировал:

Я сказал, что в России его никто не любит. Если это может вывести из себя, значит, у нас самая мягкая лига в мире. Иногда во время матчей можно высказаться гораздо жестче. Если он из-за этого ноет, то так тому и быть,

— отметил он.


Брэд Маршанд


Артемий Панарин

Российские болельщики Панарина поддержали, а комментатор Дмитрий Губерниев запустил в инстаграме флешмоб в его поддержку — #fromRussiawithGlove ("Из России с перчаткой"), который активно набирает обороты.

В видео Губерниев кидает перчатку в камеру и призывает поддержать российского хоккеиста:

Люблю хоккей! Это вид спорта, где не встретишь труса. Не зря ведь говорят, что трусы в хоккей не играют!

Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге он играет уже шесть лет. В интервью он часто высказывается о России — то с патриотическим настроем, то с критикой властей, и его фразы всегда долго обсуждаются в сети из-за особой эмоциональности, которой, как считают поклонники спортсмена, он отличается от других хоккеистов.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500 тысяч рублей
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это открывает доступ к 9 млн абонентов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox
Titanfall удалят из Game Pass Ultimate и уберут из продажи на Xbox

Топ на сегодня

Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн рублей
Полиция Якутии сообщила о мошенничестве с криптовалютами на 1,7 млн
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Испании пару арестовали за скрытый майнинг в супермаркетах
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи биткоинов
В Дагестане выявили очередной факт кражи электроэнергии для добычи
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию
Бывший топ-менеджер Citi запустил фонд на $1,5 млрд для инвестиций в

Еще по теме

Губерниев запустил флешмоб в поддержку бросившего перчатку в канадского хоккеиста Панарина
Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине
СМИ: десять клубов НХЛ претендуют на российского форварда "Коламбуса" Панарина
В НХЛ устроили охоту на "сломавшего" Панарина канадского хоккеиста