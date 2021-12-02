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Автор модели Stock-to-Flow признал несостоятельность «наихудшего» сценария для биткоина

Автор модели Stock-to-Flow признал несостоятельность «наихудшего» сценария для биткоина


Автор модели Stock-to-Flow аналитик PlanB признал несостоятельность собственного «наихудшего» сценария, согласно которому курс биткоина должен был достигнуть в ноябре $98 000. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете ForkLog.


В первой половине ноября биткоин обновил исторический максимум на отметке $69 000, однако затем курс скорректировался, нарушив привычную динамику для конца года.


Ethereum также достиг новых высот, подорожав по итогам месяца на 7,88%. Цена первой криптовалюты в то же время снизилась на 7,14%.


Динамика биткоина и Ethereum в ноябре. Данные: отчет ForkLog.

Plan B дал модели Floor еще один месяц. Он подчеркнул, что сама Stock-to-Flow остается актуальной.


Наилучшую динамику среди проектов с умеренной капитализацией вновь показали токены сегмента GameFi вроде Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) и Gala (GALA). Все они обновили максимумы.


Нового пика также достиг нативный токен решения для масштабирования Ethereum Loopring — в начале месяца цена LRC поднималась до $3,85. Катализаторами роста выступили спекуляции о потенциальном партнерстве проекта с GameStop, а также высокие комиссии в сети второй по капитализации криптовалюты.


Акции связанных с цифровыми активами и майнингом компаний в ноябре показали преимущественно негативную динамику, следуя за котировками биткоина. Исключением стали MicroStrategy, ценные бумаги которой отыграли падение после очередной покупки BTC на $414 млн, а также майнинговые компании Canaan и Riot Blockchain.



Данные: отчет ForkLog.

Напомним, в ноябре о несостоятельности модели Stock-to-Flow от PlanB заявили аналитики Huobi. По их мнению, автор не учел нормализацию монетарной политики ФРС.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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