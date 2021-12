Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Криптовалютная биржа Binance заявила, что поддержит «сетевые обновления и хардфорки» проектов Avalanche, Tezos и Theta Network. На время апгрейда блокчейнов платформа приостановит депозиты и выводы средств в AVAX, XTZ и THETA соответственно.

Avalanche

Обновление мейннета Avalanche состоится 2 декабря примерно в 21:00 (мск). Операторам нод требуется выполнить апгрейд программного обеспечения AvalancheGo до версии 1.7.0 или выше. Узлы на устаревшем ПО могут быть отключены.

❄️❄️ Reminder: #Avalanche Apricot Phase 5 activates tomorrow at 1 PM EST ❄️❄️



Because this upgrade includes protocol optimizations that are not compatible with AvalancheGo < v1.7.0, your node will be marked offline if you don’t upgrade before *1 PM EST*!https://t.co/YLFhqtbyuJ https://t.co/Wm4CiwMELn — Patrick O'Grady 🔺 (@_patrickogrady) December 2, 2021

Apricot Phase Five (AP5) активировали в тестовой сети Avalanche 23 ноября. Обновление включает следующие улучшения:

атомарные трансферы нативных токенов ANT между блокчейнами X-Chain, C-Chain и P-Chain;

пакетирование атомарных транзакций;

оптимизация алгоритма расчета комиссий в контрактной цепи (C-Chain).

Tezos

Обновление Hangzhou в сети Tezos активируют на блоке 1 916 929, который, как ожидается, будет добыт 3 или 4 декабря. Текущая оценка — 4 декабря в 03:09 (мск). Бейкерам, использующим Octez, необходимо обновить программное обеспечение до версии 11.0.3.

Dear Bakers,

The activation of Hangzhou will take place between December 3rd & 4th.

This means that the @tezos network will officially adopt its 8th amendment, and the 4th in 2021.

To be better prepared for the activation, please read the instructions: https://t.co/xJ0VvDFiaS — Nomadic Labs (@LabosNomades) December 1, 2021

Разработчики подчеркнули, что грядущий апгрейд заложит основу для запланированного на 2022 год обновления консенсуса — Tenderbake. Он включает следующие улучшения:

функции View, позволяющие смарт-контрактам читать данные из хранилищ (storage) других смарт-контрактов;

тип примитивов Timelock, позволяющий транслировать транзакции в мемпул в зашифрованном виде и расшифровывать их непосредственно перед подписанием блока. Так разработчики планируют бороться с флеш-ботами;

кэширование данных, к которым регулярно обращаются смарт-контракты;

введение глобальной таблицы констант.

Theta Network

Хардфорк Theta Network состоится на блоке 13 123 789, который будет добыт 5 декабря примерно в 04:00 (мск). Операторы нод должны обновить программное обеспечение, в противном случае произойдет рассинхронизация.

Theta protocol v3.2.0 is out, effective at block 13123789 (~5pm PT Dec 4)!https://t.co/1yP3tJPNg8



Updates: EVM enhancements in preparation for THETA token support in smart contracts, plus RPC support for block range queries



Node upgrade instructions: https://t.co/5rm2TTnMaI pic.twitter.com/JL36MSlNqf — Theta Network (@Theta_Network) November 22, 2021

Обновление включает следующие улучшения:

подготовка к поддержке токенов THETA в смарт-контрактах;

совершенствование функционала и эффективности технологии RPC.

Напомним, 30 ноября в сети Binance Smart Chain состоялся хардфорк Bruno.