Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network

Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network


Криптовалютная биржа Binance заявила, что поддержит «сетевые обновления и хардфорки» проектов Avalanche, Tezos и Theta Network. На время апгрейда блокчейнов платформа приостановит депозиты и выводы средств в AVAX, XTZ и THETA соответственно.



Avalanche


Обновление мейннета Avalanche состоится 2 декабря примерно в 21:00 (мск). Операторам нод требуется выполнить апгрейд программного обеспечения AvalancheGo до версии 1.7.0 или выше. Узлы на устаревшем ПО могут быть отключены.



Apricot Phase Five (AP5) активировали в тестовой сети Avalanche 23 ноября. Обновление включает следующие улучшения:


  • атомарные трансферы нативных токенов ANT между блокчейнами X-Chain, C-Chain и P-Chain;
  • пакетирование атомарных транзакций;
  • оптимизация алгоритма расчета комиссий в контрактной цепи (C-Chain).

Tezos


Обновление Hangzhou в сети Tezos активируют на блоке 1 916 929, который, как ожидается, будет добыт 3 или 4 декабря. Текущая оценка — 4 декабря в 03:09 (мск). Бейкерам, использующим Octez, необходимо обновить программное обеспечение до версии 11.0.3.



Разработчики подчеркнули, что грядущий апгрейд заложит основу для запланированного на 2022 год обновления консенсуса — Tenderbake. Он включает следующие улучшения:


  • функции View, позволяющие смарт-контрактам читать данные из хранилищ (storage) других смарт-контрактов;
  • тип примитивов Timelock, позволяющий транслировать транзакции в мемпул в зашифрованном виде и расшифровывать их непосредственно перед подписанием блока. Так разработчики планируют бороться с флеш-ботами;
  • кэширование данных, к которым регулярно обращаются смарт-контракты;
  • введение глобальной таблицы констант.

Theta Network


Хардфорк Theta Network состоится на блоке 13 123 789, который будет добыт 5 декабря примерно в 04:00 (мск). Операторы нод должны обновить программное обеспечение, в противном случае произойдет рассинхронизация.



Обновление включает следующие улучшения:


  • подготовка к поддержке токенов THETA в смарт-контрактах;
  • совершенствование функционала и эффективности технологии RPC.

Напомним, 30 ноября в сети Binance Smart Chain состоялся хардфорк Bruno.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
Биткоин-биржа FTX.US добавила поддержку NFT на базе Ethereum
Биткоин-биржа FTX.US добавила поддержку NFT на базе Ethereum
У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине
У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
Российские власти откроют доступ к госданным разработчикам нейросетей
В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов
В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Binance поддержит обновления сетей Avalanche, Tezos и Theta Network
Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar
Завершился третий парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Astar
Archvale получила высокие оценки от критиков, игра уже доступна в Game Pass
Archvale получила высокие оценки от критиков, игра уже доступна в
Space Warlord Organ Trading Simulator будет поддерживать Kinect
Space Warlord Organ Trading Simulator будет поддерживать Kinect
В Xbox Cloud Gaming каждый пятый игрок использует только сенсорное управление
В Xbox Cloud Gaming каждый пятый игрок использует только сенсорное
Ирина Понаровская смогла победить бесплодие
Ирина Понаровская смогла победить бесплодие
Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки встретились на камерном ужине в Париже
Наталья Водянова, Карла Бруни и Тина Кунаки встретились на камерном

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Еще по теме

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн
Binance запустила фан-токены футбольного клуба «Порту»
Avalanche обновил исторический максимум на отметках выше $110