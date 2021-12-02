Биткоин-биржа FTX.US добавила поддержку NFT на базе Ethereum

Ориентированная на американских пользователей биржа FTX.US открыла для пользователей возможность торговать NFT на базе блокчейна Ethereum. Изначально платформа поддерживала только активы на Solana.

https://twitter.com/FTX_Official/status/1466073606618820610

Согласно The Block, маркетплейс биржи стал первым рынком, который предложил пользователям NFT на двух популярных блокчейнах.

Ethereum остается ведущей сетью в сегменте. Это связано с тем, что крупнейшие NFT-платформы, такие как OpenSea и SuperRare, в основном выпускают коллекционные токены стандарта ERC-721, отметили в издании.

Ежемесячный объем торгов NFT последовательно снижается с августовского пика. Доминирует в секторе маркетплейс OpenSea — в ноябре на него пришлось около 96% от совокупного показателя в $1,98 млрд.

Данные: The Block.

Функция выпуска NFT на американской платформе FTX появилась в сентябре. Возможность внесения депозитов и вывода открылась в октябре.

Напомним, FTX запустила подразделение в США в мае.