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Братчанку направили в психбольницу за убийство 14-летнего подростка

Братчанку направили в психбольницу за убийство 14-летнего подростка

В Братске завершился процесс по делу об убийстве подростка возле гостиницы «Тайга», которое произошло 30 июня 2021 года. 16-летняя жительница села Кузнецовка ударила 14-летнего мальчика ножом в живот, от полученных ранений подросток скончался. В пресс-службе Братского городского суда журналисту IRK.ru сообщили, что 30 ноября вынесено решение – подсудимую направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа.

Мать погибшего и адвокат потерпевшей стороны полностью согласны с этим решением. В какое конкретно лечебное учреждение отправят подсудимую, решат после вступления постановления суда в законную силу.

Вечером 30 июня в полицию поступил звонок от несовершеннолетнего, который сообщил, что неизвестная девушка ударила ножом его товарища. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась спасти пострадавшего, однако по дороге в больницу он скончался. В тот же вечер задержали 16-летнюю жительницу поселка Кузнецовка Братского района. По одной из версий, причиной преступления мог стать конфликт при переписке в социальных сетях.

Ранее девушка уже попадала в поле зрения полиции за различные противоправные деяния и антиобщественное поведение, однако из-за возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Инспекторы по делам несовершеннолетних в течение нескольких лет вели с подростком, воспитываемым в многодетной семье, профилактическую работу.

Предыдущая новость по этой теме:

В Братске заключили под стражу 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве подростка

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По материалам: irk

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