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Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной

Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной

В последние дни светская жизнь столицы заметно оживилась: громкие премьеры, предновогодние ужины и модные презентации сменяют друг друга столь стремительно, что знаменитостям снова приходится просто разрываться и мечтать о маховике времени.

Вчера самым обсуждаемым стал вечер в Доме Пашкова, организованный известным брендом премиального шампанского. Гостями вечеринки стали Анна Седокова, Дарья Клюкина, Айза Долматова, Жасмин, Саша Савельева, Юлия Барановская, Полина Аскери, победительница "Холостяка" с Тимати Катерина Сафарова и многие другие.


Саша Савельева
Анна Седокова
Юлия Барановская
Алексей Жидковский и Ида Галич
Жасмин
Диана Манасир
Дарья Клюкина
Инга Берман
Илона Столье
Катерина Сафарова
Анна Худоян

Испить игристого шампанского и послушать хиты в исполнении Zivert, которая стала специальной гостьей вечера, удалось, впрочем, далеко не всем приглашенным. Ворота особняка захлопнулись почти в самом начале вечера, а опоздавших перестали пускать. Вход на территорию особняка превратился в неприступную преграду для всех тех, кто выпархивал из дорогих авто в вечерних платьях и туфлях.

Вместо того чтобы фланировать по начищенному паркету, пришлось месить слякоть на тротуаре. В сторис люди публиковали видео, как страждущие осаждают забор, через который официанты пытаются передать им бокалы с шампанским, чтобы хоть так сгладить ситуацию.


Айза Долматова


Дина Немцова
Анжелика Тиманина
Сарина Турецкая
Сандра Абнер
Zivert
Полина Аскери
Анна Антимоний
Ингрид Олеринская
Сергей и Елена Лесс
Лидия Александрова
Татьяна Геворкян
Урсула Ким
Виктория Полякова
Сергей Мезенцев и Марианна Елисеева

В чем была причина такого организационного провала, пока неясно, но в телеграме его сегодня обсуждают многие.

Версия, что позвали втрое больше людей, чем вмещала локация, никого не примиряла с действительностью. Да, организаторам придется как минимум объясниться и с теми, кто синел от холода у входа на их мероприятие, как Маша Миногарова, Саша Рогов и Ксения Шипилова, и с теми, кто предусмотрительно не отпустил водителя и ждал прохода в своей теплой машине, как Виктория Манасир и Андрикопулосы,

— написала в своем телеграм-канале Надежда Стрелец.


Игорь Андреев
Иван Чуйков
Сердар Камбаров
Эва Вострокнутова
Екатерина Одинцова
Виталий Козак
Дарья Лисиченко
Александр Сирадекиан с женой
Виктория Дайнеко
Артем Королев
Ариан Романовский
Анна Цуканова-Котт
Артем и Юлия Акимовы
Алена Чендлер
Расим и Алла Акперовы
Кристина Левиева
Ангелина Стречина
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной
Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер
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