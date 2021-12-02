Брызги шампанского и томительное ожидание: как прошел светский вечер в Доме Пашкова с Седоковой, Галич, Клюкиной

Вадим Карасев

В последние дни светская жизнь столицы заметно оживилась: громкие премьеры, предновогодние ужины и модные презентации сменяют друг друга столь стремительно, что знаменитостям снова приходится просто разрываться и мечтать о маховике времени.

Вчера самым обсуждаемым стал вечер в Доме Пашкова, организованный известным брендом премиального шампанского. Гостями вечеринки стали Анна Седокова, Дарья Клюкина, Айза Долматова, Жасмин, Саша Савельева, Юлия Барановская, Полина Аскери, победительница "Холостяка" с Тимати Катерина Сафарова и многие другие.





Саша СавельеваАнна СедоковаЮлия БарановскаяАлексей Жидковский и Ида ГаличЖасминДиана МанасирДарья КлюкинаИнга БерманИлона СтольеКатерина СафароваАнна Худоян

Испить игристого шампанского и послушать хиты в исполнении Zivert, которая стала специальной гостьей вечера, удалось, впрочем, далеко не всем приглашенным. Ворота особняка захлопнулись почти в самом начале вечера, а опоздавших перестали пускать. Вход на территорию особняка превратился в неприступную преграду для всех тех, кто выпархивал из дорогих авто в вечерних платьях и туфлях.

Вместо того чтобы фланировать по начищенному паркету, пришлось месить слякоть на тротуаре. В сторис люди публиковали видео, как страждущие осаждают забор, через который официанты пытаются передать им бокалы с шампанским, чтобы хоть так сгладить ситуацию.





Айза Долматова





Дина НемцоваАнжелика ТиманинаСарина ТурецкаяСандра АбнерZivertПолина АскериАнна АнтимонийИнгрид ОлеринскаяСергей и Елена ЛессЛидия АлександроваТатьяна ГеворкянУрсула КимВиктория ПоляковаСергей Мезенцев и Марианна Елисеева

В чем была причина такого организационного провала, пока неясно, но в телеграме его сегодня обсуждают многие.

Версия, что позвали втрое больше людей, чем вмещала локация, никого не примиряла с действительностью. Да, организаторам придется как минимум объясниться и с теми, кто синел от холода у входа на их мероприятие, как Маша Миногарова, Саша Рогов и Ксения Шипилова, и с теми, кто предусмотрительно не отпустил водителя и ждал прохода в своей теплой машине, как Виктория Манасир и Андрикопулосы,

— написала в своем телеграм-канале Надежда Стрелец.





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