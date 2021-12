Defiance запустила ETF с фокусом на NFT и Web 3.0

Управляющая компания Defiance получила одобрение на запуск ETF, который будет отслеживать динамику акций блокчейн-компаний, ориентированных на Web 3.0 и NFT.

The post Defiance запустила ETF с фокусом на NFT и Web 3.0 first appeared on ForkLog.