Депутат ЗС Нина Чекотова провела благотворительную акцию для детей из детских домов

Поддержка социальных учреждений и общественных организаций города Иркутска давно стала доброй традицией для депутата областного парламента Нины Чекотовой. Ко Дню матери, который отмечался в последнее воскресенье ноября, состоялась очередная благотворительная акция при поддержке межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

На личные средства депутата были закуплены одежда и постельные принадлежности для детей из домов ребенка в Иркутске и Усолье-Сибирском, для специализированного отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Принимая подарки для ребятишек из рук помощников депутата, врач-педиатр Усольского областного специализированного дома ребенка Любовь Юницкая отметила, что благотворительная помощь учреждению никогда не бывает лишней.

Любовь Юницкая:

—Сейчас у нас находится тридцать два ребенка, более двадцати из них – в возрасте до одного года. Так как детки совсем маленькие, вещи часто стираем, они быстро изнашиваются, постоянно требуется замена. Мы очень благодарны Нине Александровне за заботу.



Лариса Лунева, главный врач Иркутского специализированного дома ребенка №1:

- Сейчас большинство проблем уже далеко позади. Однако еще десять лет назад дом ребенка был переполнен, элементарно не хватало одежды, сандаликов, сейчас, слава Богу, такого нет. Детей значительно меньше – это самое главное! Раньше мы могли вместить 160 ребят, в данный момент рассчитаны на 60, а пребывают в нашем учреждении лишь 46. Только в этом году передали счастливым мамам 70 детей. Детки хорошо себя чувствуют, о них заботятся, они окружены любовью. И, конечно же, тем, кто еще не нашел приют в семье, хочется устроить пребывание у нас с особым комфортом – чтобы все у них было самое лучшее, новое, нарядное. За эту возможность огромное спасибо всем, кто нам помогает.

Нина Чекотова, депутат Законодательного собрания Иркутской области:

—Как бы ни было тяжело в условиях новой реальности, нельзя забывать о самых беззащитных слоях населения. Прежде всего, это дети. Если есть малейшая возможность помочь, обязательно нужно протягивать руку помощи. Это настраивает твою душу, учит принимать ответственные решения во благо тех, кто тебя окружает. От всего сердца желаю каждому малышу найти свою семью и самую любимую маму!



