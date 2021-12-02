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Дети Филиппа Киркорова не собираются лезть в шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова не собираются лезть в шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров привел детей на Первый канал. Артист появился в программе Первого канала «Модный приговор» в компании дочки Аллы-Виктории и сына Мартина. Наследницу музыканта поздравили в эфире с 10-летием и поговорили о том, кем она видит себя в будущем. Оказалось, что Алла-Виктория, несмотря на то, что всю жизнь вращается среди российских звезд и появляется с самого рождения на телевидении, не желает связывать свою жизнь со сценой. Девочка скромно мечтает стать дизайнером интерьеров. Впрочем, как и Мартин не грезит пойти по стопам папы. Он хорошо играет в футбол и не исключено, что свяжет свою жизнь со спортом.
Филипп Киркоров с детьми Когда у сына Филиппа Киркорова спросили, хочет ли он стать артистом, он выпучил свои красивые глазки и категорично ответил, чеканя по слогам: «Ни-ког-да!» Александр Васильев, Эвелина Хромченко и остальная публика расхохотались, услышав это. Также выяснилось, что дочь Ани Лорак София, которая тоже пришла на шоу, хочет, как и Алла-Виктория, стать дизайнером интерьеров. Но также не прочь унаследовать профессию матери и построить карьеру артистки.
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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