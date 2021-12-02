Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц

Пара проживает отдельно от родителей. Как-то девушка попросила молодого человека убрать в доме. Возлюбленный пошел на уступки после небольших уговоров, и, взявшись за уборочную технику, получил травму ноги.

Нейтан, так зовут парня, попал в больницу – эту история рассказал его девушка по имени Бетан. Она сняла короткий ролик и разметила его на площадке Тик Ток. Видео быстро набрало более миллиона просмотров.

Пара живет вместе уже несколько лет. За этот период Бетан выучила все привычки и особенности характера второй половинки. И девушка выявила самое нелюбимое занятие мужчины – домашняя работа. Нейтан постоянно придумывал отговорки, чтобы не мыть посуду, не убирать, и не делать другие бытовые действия. Этим летом девушки такое положение дел надоело и она настояла на том, чтобы парень убрался в доме.

Уже через несколько минут девушка услышала грохот и крик. Нейтон оступился и упал, как результат – сломанная нога.

«Я думала, что он притворяется. Но потому прибежала на шум и поняла, что ему больно», – говорит Бетан.

Девушка вызвала бригаду скорой помощи, которые отвезли парня в больницу и наложили гипс. Уже через полтора месяца парень восстановился, и Бетан выдала ему перечень домашних дел.