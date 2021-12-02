Девушка увеличила губы и вколола 7 мл, но пожалела и показала, что с ней случилось

Со страниц социальных сетей на нас смотрят красотки с идеальной кожей, точенным чертами лиц и стройными фигурами. Тренды, относящиеся ко внешности быстро подхватываются массами, что особенно актуально для молодого поколения.

Кейтлин Скотт всегда давно хотела сделать внешность более идеальной с помощью увеличения губа. Она закачала в них семь миллилитров наполнителя.

Мода на полный губы очень сильно распространена, но многие девушки с их увеличением приобрели негативный опыт. Это случилось и Кейтлин. Девушка заметила, что ее натуральные губы имеют асимметрию и не выглядят привлекательно.

Решившись на изменения, она неоднократно посещала косметолога, который вводил ей все больше филлера. Желание было неутолимым, пока однажды посетительница косметологического кабинета не пожалела о содеянном.

В видео, который девушка выложила в Тик Ток, она рассказывает, что не планировала столь кардинальных изменений. Все началось с желания немного скорректировать форму и придать небольшой объем, а закончилось введением 7 мл препарата, причем он был закачан в губы в течение 12 месяцев. Врач, которого посещала блогерша, никогда не рассказывал ей об эстетическом аспекте и не противоречил просьбе ввести еще немного филлера.