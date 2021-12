Digital Foundry: Сравнение оптимизации Skyrim для Xbox Series X | S и Playstation 5





Несколько недель назад игра The Elder Scrolls V: Skyrim получила обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Обновление доступно в версиях игры The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (которая есть в Game Pass) и The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Специалисты Digital Foundry провели анализ обновленного до новых консолей Skyrim, вот основные детали из их видео:

На Xbox Series X игра предлагает динамическое разрешение 4K, тогда как на Playstation 5 разрешение 4K нативное.В сложных моментах (например, при сражении с драконом) разрешение на Xbox Series X чуть падает. В остальное время оно почти всегда держится на максимуме, то есть игра работает в 4K.На Xbox Series S игра работает в 1440p при 60 FPS.В целом, все три версии практически всегда держат стабильные 60 FPS, на Playstation 5 в сложных моментах падения FPS чуть заметнее (поскольку отсутствует динамическая работа с разрешением).Графически Skyrim на всех трех консолях выглядит практически одинаково.На Playstation 5 быстрее загрузки, примерно в 2 раза. Перемещение между локациями занимает 2 секунды на Playstation 5 и около 4 секунд на Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение Skyrim для Xbox Series X | S и Playstation 5 от Digital Foundry.

