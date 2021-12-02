Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » До конца года Минпромторг будет выдавать лицензии на импорт мяса и рыбы

До конца года Минпромторг будет выдавать лицензии на импорт мяса и рыбы

До конца года Минпромторг будет выдавать лицензии на импорт мяса и рыбы

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Правительство утвердило порядок распределения тарифных квот по импорту мяса крупного рогатого скота (КРС) и птицы в 2022 году. Такое постановление кабмина вступает в силу 2 декабря.

Согласно документу, тарифная квота в отношении свежего или охлажденного мяса КРС установлена в объеме 40 тысяч тонн, включая 29 тысяч тонн для поставок из Евросоюза и 11 тысяч — из других стран. Предельный уровень замороженного мяса установлен в 530 тысяч тонн. Предполагается, что максимум по 60 тысяч могут завезти в Россию из Евросоюза и США, 3 тысячи тонн — из Коста-Рики, 407 тысяч — из других стран, сообщает РИА Новости 24 ноября.

Тарифная квота по мясу домашней птицы и пищевых продуктов из нее установлена в объеме 364 тысячи тонн. Наибольший объем — 250 тысяч тонн — предусмотрен в отношении замороженных половин или четвертин тушек и куриных ножек. На замороженное мясо индейки приходится 14 тысяч тонн.

Законы, вступающие в силу 2 декабря


В постановлении сказано, что Минэкономразвития до 21 декабря распределит объем тарифной квоты между импортерами, осуществляющими ввоз в РФ мяса и мясной продукции. А выдавать лицензии на поставки будет Минпромторг.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#продукты #сельское хозяйство


95
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Китайский гороскоп на 2022 год
Китайский гороскоп на 2022 год
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Маша Распутина шокировала отца Фриске
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500 тысяч рублей
Победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат по 500
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это открывает доступ к 9 млн абонентов
Биржа WhiteBIT заключила партнерство с оператором lifecell — это
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Doodle Escape: Room Escape Game стала доступна на Xbox за $0,99
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox перенесена на 2022 год
Дата релиза Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue на консолях Xbox
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет микротранзакций
Официально: В сингле S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет

Топ на сегодня

Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и лучшие образы: как прошла премия Gotham Awards
Успех "Игры в кальмара", награда для Кристен Стюарт и
Более половины россиян хотят повышения зарплаты на 20%
Более половины россиян хотят повышения зарплаты на 20%
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Игра theHunter: Call of the Wild вышла в подписке Game Pass на PC
Игра theHunter: Call of the Wild вышла в подписке Game Pass на PC
Важность кормовых добавок
Важность кормовых добавок

Еще по теме

Россия ввела новые тарифные квоты на мясо и птицу
Россия за январь-август увеличила экспорт водки
Зрада: на Украине упало производство свинины
Мираторг увеличил продажи на 16% за полгода