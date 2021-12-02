До конца года Минпромторг будет выдавать лицензии на импорт мяса и рыбы

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Правительство утвердило порядок распределения тарифных квот по импорту мяса крупного рогатого скота (КРС) и птицы в 2022 году. Такое постановление кабмина вступает в силу 2 декабря.

Согласно документу, тарифная квота в отношении свежего или охлажденного мяса КРС установлена в объеме 40 тысяч тонн, включая 29 тысяч тонн для поставок из Евросоюза и 11 тысяч — из других стран. Предельный уровень замороженного мяса установлен в 530 тысяч тонн. Предполагается, что максимум по 60 тысяч могут завезти в Россию из Евросоюза и США, 3 тысячи тонн — из Коста-Рики, 407 тысяч — из других стран, сообщает РИА Новости 24 ноября.

Тарифная квота по мясу домашней птицы и пищевых продуктов из нее установлена в объеме 364 тысячи тонн. Наибольший объем — 250 тысяч тонн — предусмотрен в отношении замороженных половин или четвертин тушек и куриных ножек. На замороженное мясо индейки приходится 14 тысяч тонн.

Законы, вступающие в силу 2 декабря

В постановлении сказано, что Минэкономразвития до 21 декабря распределит объем тарифной квоты между импортерами, осуществляющими ввоз в РФ мяса и мясной продукции. А выдавать лицензии на поставки будет Минпромторг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

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