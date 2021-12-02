Дочь Любови Толкалиной решила рассказать о своей болезни

Дочка актрисы Любови Толкалиной, Мария сообщила о своем диагнозе. Мария Михалкова-Кончаловская решила сделать публичное заявление о своих проблемах. Дочь Любови Толкалиной поделилась с публикой откровением о поставленном ей диагнозе. Она рассказала, что еще в 16 лет врачи обнаружили у ней признаки тревожного расстройства личности. Дочь актрисы выступила с заявлением, что в её заболевании нет ничего «необычного или страшного». Судя по всему, модель прорабатывает эту проблему со специалистом и держит ситуацию под контролем. «В этом нет ничего необычного или страшного! Перестаньте стигматизировать подобные заболевания. Это такая же болезнь, как и хронический бронхит, например», — написала Мария в Инстаграме.Дочь Любови Толкалиной Кстати, тревожное расстройство личности помогает дочери Толкалиной в творчестве. Она показала подборку своих рисунков в необычной, но немного мрачной технике. Мария, как известно, учится в Московском художественно-промышленном институте на факультете графического дизайна. В свободное от учебы время она работает моделью. В эту сферу она попала после того, как экстремально похудела. Кстати, буквально на днях отец Марии Егор Кончаловский впервые показал публике подросшего сына. Режиссер пришел с сыном на съемки шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Четырехлетний Тимур очаровал зрителей и ведущую проекта Леру Кудрявцеву.