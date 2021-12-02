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Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их детьми

Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их детьми
Единственная дочь певицы Юлии Началовой накануне отметила 15-летие в семье отца, футболиста Евгения Алдонина, супруга которого и поделилась фото с праздника. Евгений Алдонин устроил дома праздник по случаю дня рождения его дочери Веры, которой накануне исполнилось 15 лет. Бывший муж Юлии Началовой и его жена Ольга подготовились к приходу именинницы: заказали вкусной еды из ресторана и украсили квартиру воздушными шарами. Кадрами с вечеринки в Сети поделилась Ольга, на которой Алдонин женился в 2014 году. Один из снимков в её Instagram привлек большое внимание публики. На нем дочь Началовой выглядит не по годам взрослой — почти ровесницей своей молодой мачехи. В Сети решили, что дело в ярком макияже Веры.
Евгений, Вера, Ольга и Анжелика Алдонины На фото, кстати, присутствует и младшая дочь Алдонина — Анжелика. Девочка появилась на свет в 2019 году, через восемь месяцев после того, как похоронили Началову. Кстати, после смерти певицы Алдонин был готов забрать Веру к себе, но она сама решила остаться жить с бабушкой и дедушкой.
Евгений, Вера, Ольга и Анжелика Алдонины
Вера Алдонина задувает свечу на именинном торте Бывшая пиар-директор Юлии Началовой также поздравила Веру. Анна Исаева показала архивные кадры с именинницей. В последний раз девочка отмечала праздник с мамой в 2018 году. Юлия подготовила для своей любимицы оригинальный торт с символами фильма «Код да Винчи».
Юлия Началова с дочерью Верой «Сегодня твои 15! Каждый год у тебя были и есть такие замечательные праздники. Поздравляю! Горжусь! Живи долго долго и много-много где, тебе открыт весь мир и ты открыта миру. Ну, ты все знаешь»,- поздравила Исаева именинницу. Недавно Вера дала интервью о том, как складывается её жизнь после тяжелой потери. Она рассказала, что ей нравится заниматься музыкой, но пока что она не думает о серьезной карьере певицы. После школы она хочет поступить в театральный вуз и стать актрисой. «Люблю мюзиклы и театр. Могу пересматривать сцены, какие-то танцы. Я хочу стать актрисой. У меня есть много вариантов, куда поступать. Чем больше возможностей — тем больше выбор», — рассказывала Вера.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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