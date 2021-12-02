Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей — Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Полина Аскери

Вадим Карасев

Dior не дает заскучать своим самым преданным клиентам и друзьям бренда, хотя в предновогодней Москве развлечений сейчас и так хватает! Только на днях состоялся торжественный ужин, давший начало праздничному сезону, как гостей уже собрали на открытие pop-up-бутика в ЦУМе. Среди приглашенных были Надежда Оболенцева, Полина Аскери, Ляйсан Утяшева, Сабина Ахмедова, Наталья Якимчик и другие.

В бутике гости могли оценить круизную коллекцию Марии Грации Кьюри, которая была вдохновлена культурой Греции. Клиентам предложат услугу персонализации — вышивки инициалов или имен на аксессуарах. Работать бутик будет до 2 января.





Надежда ОболенцеваЛяйсан УтяшеваПолина АскериНаталья ОсманнНаталья ЯкимчикАлина КрюковаАнжелика ТиманинаАлла МихееваИнгрид ОлеринскаяСабина АхмедоваАлеко НадирянАртем КоролевНадя Бесчетникова