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    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей — Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Полина Аскери

Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей — Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Полина Аскери

Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей — Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Полина Аскери

Dior не дает заскучать своим самым преданным клиентам и друзьям бренда, хотя в предновогодней Москве развлечений сейчас и так хватает! Только на днях состоялся торжественный ужин, давший начало праздничному сезону, как гостей уже собрали на открытие pop-up-бутика в ЦУМе. Среди приглашенных были Надежда Оболенцева, Полина Аскери, Ляйсан Утяшева, Сабина Ахмедова, Наталья Якимчик и другие.

В бутике гости могли оценить круизную коллекцию Марии Грации Кьюри, которая была вдохновлена культурой Греции. Клиентам предложат услугу персонализации — вышивки инициалов или имен на аксессуарах. Работать бутик будет до 2 января.


Надежда Оболенцева
Ляйсан Утяшева
Полина Аскери
Наталья Османн
Наталья Якимчик
Алина Крюкова
Анжелика Тиманина
Алла Михеева
Ингрид Олеринская
Сабина Ахмедова
Алеко Надирян
Артем Королев

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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