Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина

Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина

Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина

Череду предновогодних мероприятий после открытия ГУМ-катка вчера продолжил "Снежный коктейль" Яны Расковаловой, который ее модный дом по традиции устраивает в декабре. Гостями вечера стали Ксения Собчак, Полина Гагарина, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Алеся Кафельникова, Альбина Джанабаева и многие другие — словом, такого звездного аншлага на столичных вечеринках не было давно.

Праздничный коктейль прошел с размахом. За музыкальную часть вечера отвечали группа "Моя Мишель" и певица Анжелика Варум. Самые азартные гости получили возможность испытать удачу в рулетке и сыграть в покер. Самым везучим от хозяйки вечера достались драгоценные призы и сувениры.


Вадим, Виолетта и Яна Расковаловы


Яна Расковалова и Ксения Собчак
Марюс Вайсберг, Наталья Бардо и Вадим Расковалов
Маргарита Лиева
Екатерина Варнава, Виктория Шелягова, Яна Расковалова и Сати Спивакова

Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина
Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны
Братчанку направили в психбольницу за убийство 14-летнего подростка
Братчанку направили в психбольницу за убийство 14-летнего подростка
При городском перинатальном центре в Иркутске создан Общественный совет
При городском перинатальном центре в Иркутске создан Общественный
Активистка из Усолья-Сибирского прекратила голодовку у здания правительства
Активистка из Усолья-Сибирского прекратила голодовку у здания
605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
605 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Ученые узнали, что вейперы в 2 раза чаще страдают от импотенции
Ученые узнали, что вейперы в 2 раза чаще страдают от импотенции
Полезные свойства ромашки и сферы её применения
Полезные свойства ромашки и сферы её применения
Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных регионов РФ
Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных
Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым
Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней
В Иркутской области учреждения погасили задолженность по муниципальным контрактам на 270 миллионов
В Иркутской области учреждения погасили задолженность по
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его смерти
СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его
Важность кормовых добавок
Важность кормовых добавок
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Какие светильники используются для промышленного освещения?
Какие светильники используются для промышленного освещения?

Еще по теме

Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган и другие на зимней вечеринке Яны Расковаловой
Dress Code. Состоялся Бал дебютанток Tatler. Среди гостей — Полина Гагарина, Настя Ивлеева, Яна Рудковская
Ксения Собчак, Виктория Лопырева, Алеся Кафельникова и другие на презентации Ульяны Сергеенко
Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Ляйсан Утяшева, Альбина Джанабаева и другие гости премии GQ Super Women