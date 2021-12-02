Dress Code. В Москве прошел "Снежный коктейль" Яны Расковаловой. Среди гостей — Собчак, Галич, Варнава, Гагарина

Вадим Карасев

Череду предновогодних мероприятий после открытия ГУМ-катка вчера продолжил "Снежный коктейль" Яны Расковаловой, который ее модный дом по традиции устраивает в декабре. Гостями вечера стали Ксения Собчак, Полина Гагарина, Наталья Ионова, Светлана Бондарчук, Алеся Кафельникова, Альбина Джанабаева и многие другие — словом, такого звездного аншлага на столичных вечеринках не было давно.

Праздничный коктейль прошел с размахом. За музыкальную часть вечера отвечали группа "Моя Мишель" и певица Анжелика Варум. Самые азартные гости получили возможность испытать удачу в рулетке и сыграть в покер. Самым везучим от хозяйки вечера достались драгоценные призы и сувениры.





Вадим, Виолетта и Яна Расковаловы





Яна Расковалова и Ксения СобчакМарюс Вайсберг, Наталья Бардо и Вадим РасковаловМаргарита ЛиеваЕкатерина Варнава, Виктория Шелягова, Яна Расковалова и Сати СпиваковаСплетник