Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Вадим Карасев

Вчера в Москве состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Первыми посмотреть нашумевшую картину пришли Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория и Олег Шеляговы, Манижа вместе со своей мамой и многие другие.

Фильм посвящен истории отношений Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома, и его супруги Патриции Реджани, которая спустя несколько лет после развода заказала убийство экс-супруга. Главные роли в фильме исполнили Леди Гага и Адам Драйвер, а компанию на съемочной площадке им составили Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие звезды кино.

Мнения критиков по поводу картины разделились: ее одинаково хвалят и ругают. А члены семьи Гуччи и вовсе заявили, что память их предков этот фильм оскверняет. Составить свое мнение о картине широкая публика сможет уже сегодня — "Дом Gucci" уже доступен для просмотра в кинотеатрах.





Ляйсан УтяшеваДаниил Радлов и Варвара ШмыковаВиктория и Олег ШеляговыМанижа с мамойАлена МихайловаМаша ФедороваОксана БондаренкоРената ПиотровскиОльга КарпутьЛаура ДжугелияОльга и Константин АндрикопулосСамира МустафаеваТатьяна МингалимоваВера КинчеваЧума ВечеринкаКсения ДукалисКатя ДобряковаМариана Панкина