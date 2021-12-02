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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Дом Gucci". Среди гостей — Ляйсан Утяшева, Виктория Шелягова, Манижа

Вчера в Москве состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Первыми посмотреть нашумевшую картину пришли Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Виктория и Олег Шеляговы, Манижа вместе со своей мамой и многие другие.

Фильм посвящен истории отношений Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома, и его супруги Патриции Реджани, которая спустя несколько лет после развода заказала убийство экс-супруга. Главные роли в фильме исполнили Леди Гага и Адам Драйвер, а компанию на съемочной площадке им составили Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие звезды кино.

Мнения критиков по поводу картины разделились: ее одинаково хвалят и ругают. А члены семьи Гуччи и вовсе заявили, что память их предков этот фильм оскверняет. Составить свое мнение о картине широкая публика сможет уже сегодня — "Дом Gucci" уже доступен для просмотра в кинотеатрах.


Ляйсан Утяшева
Даниил Радлов и Варвара Шмыкова
Виктория и Олег Шеляговы
Манижа с мамой
Алена Михайлова
Маша Федорова
Оксана Бондаренко
Рената Пиотровски
Ольга Карпуть
Лаура Джугелия
Ольга и Константин Андрикопулос
Самира Мустафаева
Татьяна Мингалимова
Вера Кинчева
Чума Вечеринка
Ксения Дукалис
Катя Добрякова
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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