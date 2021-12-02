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Джефф Кейли: что ждать от The Game Awards 2021, новые анонсы и прочее

Джефф Кейли: что ждать от The Game Awards 2021, новые анонсы и прочее


Ведущий мероприятия The Game Awards 2021 Джефф Кейли выпустил подкаст, в котором поделился некоторой информацией о том, что стоит ждать от грядущего игрового мероприятия.

Ранее уже было известно, что в рамках шоу игрокам обещают «настоящие игры нового поколения» и множество игровых анонсов. Но теперь некоторые детали стали понятнее и конкретнее, вот что рассказал Кейли в рамках подкаста:



Состав игр в этом году будет «неплохим». По его мнению, будет анонсировано много игр, которые выйдут только «в 2023 году и позже».



Кейли отмечает, что следующий год (2022) станет более богатым на релизы, чем этот год. Причина тому — пандемия, которая в этом году отразилась на игровой индустрии.



В рамках шоу покажут «хорошие обновления» некоторых уже ранее представленных игр. Кейли отмечает, что «люди хотят видеть больше игрового процесса», и это можно ожидать в рамках шоу.



Больше половины шоу — это анонсы новых игр. Ранее сообщалось, что в рамках The Game Awards покажут 40-50 проектов. Соответственно, больше 20 — это новинки.



Джефф Кейли отмечает, что будут показаны игры действительно нового поколения. Он указывает, что «по крайней мере две игры следующего поколения, которые я видел, точно вызовут разговоры».



Первая пара трейлеров, которые покажут в начале шоу, «сюрпризы, которые вызовут у людей восторг». При этом Джефф указывает, что интересные новинки будут показывать не только в начале, а в течение всего шоу.



Некоторые из игр, которые покажут на The Game Awards 2021, должны были показать в прошлом году на шоу.



Касаясь темы CGI-трейлеров, Джефф говорит, что он удивлен тем, как многие до сих пор полагаются на такие трейлеры, которые не являются репрезентативными для финальной игры, и отмечает, что в этом году их (таких трейлеров) должно быть примерно столько же, сколько и раньше. В контексте рассказа о таких трейлерах, Кейли вспомнит про Hellblade 2, который подобным трейлером анонсировали на The Game Awards два года назад. По его словам, «в следующий раз, когда игра будет показана, можно ожидать массу разговоров насчет того, как новая демонстрация выглядит в сравнении с первым трейлером». При этом Кейли не стал подтверждать, что демонстрация Hellblade 2 действительно готовится в рамках The Game Awards, о чем ходят активные слухи.

Напомним, шоу The Game Awards 2021 начнется в 04:00 по московскому времени 10 декабря.

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По материалам: newxboxone

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