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Джиган предстанет перед судом

Джиган предстанет перед судом
Как сообщает пресса, на рэпера Джигана подали в суд за непотребное видео.   36-летний артист оказался в неприятной ситуации. Общественный деятель Юрий Оболонский обвинил Джигана в унижениях и пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации. Денис Устименко-Вайнштейн стал фигурантом нового скандала. Председатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» обратился в Хорошевский суд. Он подал заявление, в котором обвинил артиста. Оказалось, что психолога МГТУ имени Баумана задели видео музыканта. Оболонский сообщил, что ролики причинили ему нравственные страдания и моральный вред. В частности, фигурирует высказывание Джигана о «петушках». Истец оценил компенсацию морального ущерба в миллион рублей.
Джиган «Гражданин, на мой взгляд, распространил информацию, направленную на формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям. Совершил действия, воспринятые мною как пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Кроме того, Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично мое, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, поскольку подписаны на него как на публичную личность и рэп-исполнителя, а также отца четырех малолетних детей», — сообщил общественник. Юрий посчитал, что действия многодетного отца направлены на подрыв традиционных нравственных ценностей и семьи как основы социальной системы. Заявитель подкрепил свои претензии мнением комиссии специалистов, которая провела лингвистическую экспертизу видео Джигана. Это исследование обошлось Оболонскому в 182 500 рублей, которые он также потребовал от ответчика. Первое заседание назначили на 22 декабря, сообщает «СтарХит».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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