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Евгения Малахова раскрыла свою беременность

Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Актриса Евгения Малахова поделилась беременным фото. Артистка поспешила поделиться с поклонниками хорошей новостью — совсем скоро она станет мамой. Артистка поделилась снимком округлившегося живота. Пользователи Сети засыпали звезду поздравлениями. На фото Женя предстала в полупрозрачной накидке. Обеими руками будущая мама придерживает живот. «В мои 33 — нас скоро будет три!❤️» — подписала публикацию актриса. Поклонники тут же поздравили Малахову с важным событием. «Вау! Замечательные новости с утра!»; «Женечка, наконец-то! Ты будешь отличной мамой»; «Очень рада за вас. Какое счастье!» — эмоционально отреагировали пользователи Сети.
Беременная Евгения Малахова Напомним, летом 2020-го певица вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал бизнесмен Андрей Тарасов. Свадьба пары прошла скоромно и в... одном из столичных ресторанов быстрого питания.Ранее бывшая солистка группы Reflex состояла в браке с режиссером Ренатом Давлетьяровым. Артистка и кинодеятель прожили вместе около пяти лет. «Конечно, мы пытались сохранить семью. Семья — это самое главное. Люди сходятся, расходятся — это нормально. Это не было только моим решением. Это наше общее взрослое решение. Сейчас у нас прекрасные отношения. Я всегда буду считать Рената близким человеком. Я сегодня такая в том числе и благодаря тому, что он был рядом со мной. В этом и есть жизнь. Никакое имущество мы не делим, как говорят. У нас нет детей, поэтому и делить нечего», — делилась Малахова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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