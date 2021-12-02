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Евгения Медведева рассказала о любовной драме

Евгения Медведева рассказала о любовной драме
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни. 22-летняя спортсменка поделилась воспоминаниями о первой подростковой любви. Девушка отметила, что чувства были очень сильными, а потому и расставание по-настоящему разбило ее сердце. Кроме того, все совпало с переживаниями из-за Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсменка тогда взяла серебро, хотя страстно мечтала о золоте. «Все закончилось некрасиво. И в тяжелый момент, когда прошла Олимпиада, человек вот так вот сделал. Просто прямым текстом сказал: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока!». Почти два года были вместе. И вот после этого я чуть не вздернулась на фиг!» — негодовала фигуристка в YouTube-шоу «50 вопросов».
Евгения Медведева Заветное первое место на Олимпиаде тогда заняла Алина Загитова, что стало причиной конфликта Евгении с Этери Тутберидзе. В результате девушка покинула тренера и отправилась в Канаду к новому наставнику. Вернуть спокойствие она смогла лишь относительно недавно. Медведева вновь тренируется под руководством Этери, а также увлечена работой в «Ледниковом периоде» Первого канала. Изменилось у брюнетки отношение и к бойфренду: «Сейчас смотрю и понимаю: а была ли это любовь? Ну сильная симпатия или что-то такое. Поняла, что фигово, когда ты любишь человека и видишь его идеальным. Нельзя видеть его идеальным. Потому что, если он для тебя без сучка без задоринки, это какая-то фигня полная. Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная». Медведева не стала называть имени бывшего, однако Милохин намекнул что это мог быть парень азиатской внешности. Напомним, что ранее Евгении приписывали отношения с японским фигуристом Юдзуру Ханю. Пара никогда не подтверждала романтический союз, но делилась милыми снимками в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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