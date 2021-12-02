Финансовым омбудсменам придётся отчитываться о доходах

01:17 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 20869-8

В законодательстве предлагают обязать уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг отчитываться о своих доходах. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по финрынку 2 декабря.

Документ внес на рассмотрение 19 ноября Президент Владимир Путин. Законопроект включает граждан, претендующих на должность уполномоченного в сфере финансовых услуг, в перечень лиц, в отношении которых банки обязаны выдавать справки по счетам, вкладам и операциям.

Также предлагают внести изменения в закон о противодействии коррупции и установить, что финансовые омбудсмены должны предоставлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. Эту информацию будет проверять Центробанк, а порядок проверки установит президент.

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Согласно проекту, финансовые уполномоченные обязаны сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Также они должны будут известить, если кто-то пытался склонить их к совершению коррупционных правонарушений.

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