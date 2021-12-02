Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США

Журнал Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в ежегодный список «30 до 30», в которой входят самые перспективные и успешные молодые люди из разных сфер бизнеса, медиа, спорта и культуры.

Участники ежегодного списка Forbes «30 до 30» разбиты по 20 категориям. На момент его составления им не исполнилось 30 лет.

11 из 15 персон представляют категорию «финансы». Среди них:

со-генеральные директора венчурной компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко;

соучредитель NFT-маркетплейса OpenSea Алекс Аталла;

соучредитель биткоин-биржи CoinList Брайан Туберген;

глава DeFi-платформы Slingshot Клинтон Бембри;

основатель блокчейн-фирмы Edge & Node Теган Клайн;

глава потокового блокчейн-сервиса Audius Ронейл Румбур;

сооснователь разработчика ПО TaxBit Джастин Вудворд;

директор по продуктам управляющей компании Fidelity Digital Assets Бен Шпигельман;

сооснователь провайдера крипто-ETP 21 Shares Офелия Снайдер;

cооснователь блокчейн-фирмы TRM Labs Рахул Райна.

Соучредители новостного портала Blockworks Майкл Ипполито и Джейсон Яновиц оказались в категории «медиа», а основатель проекта PleasrDAO Эмили Янг — в «искусство».

Новшеством стал учрежденный «зал славы». В этот список включили CEO криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкмана-Фрида, сооснователя стартапа Stripe Патрика Колиссона, сооснователя онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и сооснователя Ethereum Виталика Бутерина.

Напомним, в предыдущей версии списка «30 до 30» криптовалютную индустрию представляли семь человек.

В ежегодном рейтинге 400 богатейших миллиардеров США оказались семь предпринимателей из сферы цифровых активов.

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