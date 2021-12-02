Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
Журнал Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в ежегодный список «30 до 30», в которой входят самые перспективные и успешные молодые люди из разных сфер бизнеса, медиа, спорта и культуры.
Meet the #ForbesUnder30 Class of 2022: https://t.co/VFjCmCOiEA pic.twitter.com/LqqHhMuM9v— Forbes (@Forbes) December 1, 2021
Участники ежегодного списка Forbes «30 до 30» разбиты по 20 категориям. На момент его составления им не исполнилось 30 лет.
11 из 15 персон представляют категорию «финансы». Среди них:
- со-генеральные директора венчурной компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко;
- соучредитель NFT-маркетплейса OpenSea Алекс Аталла;
- соучредитель биткоин-биржи CoinList Брайан Туберген;
- глава DeFi-платформы Slingshot Клинтон Бембри;
- основатель блокчейн-фирмы Edge & Node Теган Клайн;
- глава потокового блокчейн-сервиса Audius Ронейл Румбур;
- сооснователь разработчика ПО TaxBit Джастин Вудворд;
- директор по продуктам управляющей компании Fidelity Digital Assets Бен Шпигельман;
- сооснователь провайдера крипто-ETP 21 Shares Офелия Снайдер;
- cооснователь блокчейн-фирмы TRM Labs Рахул Райна.
Соучредители новостного портала Blockworks Майкл Ипполито и Джейсон Яновиц оказались в категории «медиа», а основатель проекта PleasrDAO Эмили Янг — в «искусство».
Новшеством стал учрежденный «зал славы». В этот список включили CEO криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкмана-Фрида, сооснователя стартапа Stripe Патрика Колиссона, сооснователя онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и сооснователя Ethereum Виталика Бутерина.
Напомним, в предыдущей версии списка «30 до 30» криптовалютную индустрию представляли семь человек.
В ежегодном рейтинге 400 богатейших миллиардеров США оказались семь предпринимателей из сферы цифровых активов.
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