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Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США

Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США


Журнал Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в ежегодный список «30 до 30», в которой входят самые перспективные и успешные молодые люди из разных сфер бизнеса, медиа, спорта и культуры.



Участники ежегодного списка Forbes «30 до 30» разбиты по 20 категориям. На момент его составления им не исполнилось 30 лет.


11 из 15 персон представляют категорию «финансы». Среди них:


  • со-генеральные директора венчурной компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко;
  • соучредитель NFT-маркетплейса OpenSea Алекс Аталла;
  • соучредитель биткоин-биржи CoinList Брайан Туберген;
  • глава DeFi-платформы Slingshot Клинтон Бембри;
  • основатель блокчейн-фирмы Edge & Node Теган Клайн;
  • глава потокового блокчейн-сервиса Audius Ронейл Румбур;
  • сооснователь разработчика ПО TaxBit Джастин Вудворд;
  • директор по продуктам управляющей компании Fidelity Digital Assets Бен Шпигельман;
  • сооснователь провайдера крипто-ETP 21 Shares Офелия Снайдер;
  • cооснователь блокчейн-фирмы TRM Labs Рахул Райна.

Соучредители новостного портала Blockworks Майкл Ипполито и Джейсон Яновиц оказались в категории «медиа», а основатель проекта PleasrDAO Эмили Янг — в «искусство».


Новшеством стал учрежденный «зал славы». В этот список включили CEO криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкмана-Фрида, сооснователя стартапа Stripe Патрика Колиссона, сооснователя онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и сооснователя Ethereum Виталика Бутерина.


Напомним, в предыдущей версии списка «30 до 30» криптовалютную индустрию представляли семь человек.


В ежегодном рейтинге 400 богатейших миллиардеров США оказались семь предпринимателей из сферы цифровых активов.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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