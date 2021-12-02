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Госавтоинспекторы Тулуна cпасли кошку, просидевшую трое суток на дереве

В Тулуне сотрудники ГИБДД спасли кошку, трое суток просидевшую на высоком дереве. С просьбой о помощи в полицию обратились волонтеры, они рассказали, что на сосну кошку загнали бродячие собаки. На размещенные в социальных сетях посты о случившемся никто не реагировал.

Находясь на маршруте патрулирования в непосредственной близости от места происшествия, госавтоинспекторы Никита Гончаров и Максим Дунцов заметили испуганное животное на дереве. Вооружившись специальным оборудованием, один из полицейских взобрался на высоту нескольких метров, снял кошку с ветки и через пару минут благополучно спустил на землю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев. Волонтеры поблагодарили инспекторов ГИБДД за помощь.


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По материалам: irk

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