Госавтоинспекторы Тулуна cпасли кошку, просидевшую трое суток на дереве

В Тулуне сотрудники ГИБДД спасли кошку, трое суток просидевшую на высоком дереве. С просьбой о помощи в полицию обратились волонтеры, они рассказали, что на сосну кошку загнали бродячие собаки. На размещенные в социальных сетях посты о случившемся никто не реагировал.

Находясь на маршруте патрулирования в непосредственной близости от места происшествия, госавтоинспекторы Никита Гончаров и Максим Дунцов заметили испуганное животное на дереве. Вооружившись специальным оборудованием, один из полицейских взобрался на высоту нескольких метров, снял кошку с ветки и через пару минут благополучно спустил на землю, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев. Волонтеры поблагодарили инспекторов ГИБДД за помощь.



