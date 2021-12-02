Илон Маск показал свою новую инновационную разработку - Cyberwhistle

Недавно Apple выпустила тряпочку для протирания дисплея за символические 1990 рублей. Казалось бы, что может быть круче, ведь это явно был претендент на главную новинку 2021 года. Но тут внезапно объявился Илон Маск, который показал свою новую инновационную разработку - Cyberwhistle - это киберсвисток из нержавеющей стали за 50 долларов (3707 рублей). "Какого черта тут происходит?", - спросите вы. Но не надо делать поспешных выводов.- Во-первых, киберсвисток выполнен в виде автомобиля Cybertruck.- Во-вторых, в нём есть "встроенная функция крепления для дополнительной универсальности" (не спрашивайте что это значит).- Ну и в-третьих, это же премиальная коллекционная вещь!"Посвисти на Tesla. Не покупайте тряпочку для протирки Apple, купите лучше наш свисток", - предложил покупателям Маск в своем Twitter.И чтобы вы думали? Свистнуть в киберсвисток захотелось огромному количеству людей и товар моментально расхватали. Так что на официальном сайте Tesla свисточков уже нет и неизвестно, будут ли еще приниматься заказы. Но все мы знаем, что американцы - очень предприимчивый народ. Все кто успел купить Cyberwhistle за 50 долларов уже продают безделицу на eBay за 800 долларов. И сдается, что покупатель обязательно найдется.