Ирина Понаровская смогла победить бесплодие

Певица Ирина Понаровская вопреки диагнозу смогла стать мамой. Артистка рассказала, как ей удалось стать мамой вопреки диагнозу врачей. 68-летняя Ирина Понаровская смогла победить бесплодие с помощью отказа от еды. У звезды есть 37-летний сын Энтони, который родился во втором браке с темнокожим музыкантом Вейландом Роддом. Ирина считает это настоящим чудом, поскольку за шесть лет до его появления на свет врачи уверяли, что артистка бесплодна. Здоровье певицы пострадало от напряженной работы и постоянных стрессов. Исполнительница хита «Рябиновые бусы» пережила клиническую смерть из-за отказа почек. «Всё началось с того, что в 25 лет врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Вместо того чтобы отчаиваться, я твердо решила, что это не про меня», — пояснила Понаровская. Они с мужем потеряли надежду и взяли девочку из приюта. Поп-звезда начала практиковать лечебное голодание. В 31 год Понаровская узнала, что ждет ребенка. «У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя очищение печени. Я испытывала эту систему в первый раз, если бы она не дала результатов, возможно, я и не стала бы продолжать. Но она работала. А когда ты уже знаешь, какой это кайф – хорошо себя чувствовать, на другое не согласишься. Особенно если знаешь, что твое здоровье, возможность родить ребенка в данном случае зависит только от тебя, а не от врачей и не от таблеток», — поделилась откровениями Ирина.Ирина Понаровская Заслуженная артистка России практикует голодание более 40 лет. Звезда отказывается от еды не менее чем на четверо суток. За это время, по словам Ирины, очищаются внутренние органы и организм начинает забирать белок из жировых клеток. Певица практикует аскезу два раза в год. «Но самое сложное – это не само голодание, а выход из него. А так-то на четвертые сутки ты забываешь про еду. А сколько времени освобождается в этот период! Благодаря таким вот курсам происходит обновление организма, ты начинаешь и выглядеть, и чувствовать себя моложе. Так что для меня лично диета – это панацея. Голодаю иногда два раза в год и не меньше 10 дней, иначе мне уже неинтересно. В последние годы курсы длились от 23 до рекордных 30 дней... Вот сейчас у меня закончился 15-дневный курс, и я была в активе. Да, ходила тихо, медленно, но тем не менее была не только в адеквате, а даже с более обостренными мыслями и реакциями», — заверила Понаровская. Артистка считает голодание одним из главных секретов своей молодости. Поп-дива призналась, что ей не приходиться принимать лекарственные препараты. «А я ведь не принимаю таблеток – вообще никаких. Только голодание, правильное питание, ходьба и умеренный спорт», — пояснила певица. Звезда раскрыла этот и другие секреты своей красоты и здоровья в книге «Честно говоря». Ирина также поделилась историями из своей личной жизни, карьеры и шоу-бизнеса.